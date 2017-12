Gheorghe Hagi și-a criticat jucătorii

Înfrângerea Viitorului în partida de duminică seară de la Giurgiu, scor 0-1 (Teixeira 58) cu Astra, nu a fost pe placul managerului tehnic al liderului Ligii 1. După meciul din etapa a 16-a, Gheorghe Hagi a anunțat că va face o analiză a modului în care s-au comportat jucătorii în disputa cu Astra, una în care elevii săi nu au evoluat la nivelul așteptat pentru o formație aflată pe primul loc.

„Trebuie să recunoaștem, un meci foarte slab al nostru, un meci foarte bun al Astrei. Ne-au dominat la toate capitolele. Niciodată nu am crezut că putem juca atât de slab. Vom analiza și vom trage concluziile. Nu am jucat fotbal, doar am fost prezenți pe teren. Am alergat fără minge de pomană. Cu mingea, ofensiv, nimic, din păcate. Bravo Astra, felicitări, le urez baftă și în returul cu Genk. O echipă experimentată, cu jucători buni. Noi nu am jucat nimic. Sperăm să găsim concluziile care trebuie și pe viitor să ne revenim cât mai repede. Nu putem să arătăm așa. O echipă care e pe primul loc trebuia să joace cu personalitate. La cum am arătat pe teren, mai bine mergem acasă. Din păcate, acest examen nu l-am trecut. Când intrăm în play-off, vom vedea dacă suntem pregătiți. Din păcate, în seara asta, repetenți. Adversarul a făcut ce a vrut. Noi nu am fost pe teren. În seara asta am fost penibili. Punct”, a declarat Gică Hagi.

