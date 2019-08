Gică Hagi, „săgeţi” către prietenul Dan Petrescu

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a apărut extrem de nemulţumit la conferinţa de presă desfăşurată luni seară, după partida cu FC Botoşani, scor 2-2 (Eric 12-pen., G. Iancu 66 / Ashkovski 26, V. Ghiţă 81-autogol), deranjat de întrebările negative pe care le-a primit la flash-interviurile realizate după încheierea jocului.

Dar nu doar acest lucru l-a nemulţumit pe Gică Hagi, tehnicianul constănţean fiind nemulţumit şi de arbitraj, dar şi de unele declaraţii ale antrenorului Dan Petrescu, antrenorul campioanei en titre.

„Am fost o echipă cuminte, care totdeauna ne-am văzut de ale noastre, n-am ieşit să zicem nimic. Probabil aveam prea multe puncte la începutul campionatului şi eram o surpriză neplăcută la începutul campionatului. Şi aici, şi la ultimul meci în deplasare (n.r. - 2-2 cu Sepsi). Asta e, nu zicem nimic, mergem înainte. Pedalezi contra vântului, dar mult de tot... Dacă nici la la Ganea nu e penalty.. Şi altele şi altele. Dezamăgit şi supărat pentru 2-2. Meritam sută la sută victoria. Probabil s-a terminat cum şi-au dorit mulţi. Se joacă totul la detalii. Eu cred că noi meritam să câştigăm în condiţii normale. Dar a plouat la Constanţa, a bătut vântul rău şi a bătut doar într-o direcţie. Dacă aş zice eu pe cine am fost eu cu adevărat supărat ,vă daţi seama ce iese? Şi la meciul acesta şi la meciul trecut? Trebuie să avem gol, să avem maximum de puncte. Dacă am deranjat, îmi cer scuze. Cred că pe Dan (n.r. - antrenorul Dan Petrescu), îl deranjez pe Dan. E campioană sută la sută şi să nu cumva să-l deranjez. Nu i-am dominat niciodată. I-a dominat Târgovişte, care a fost echipa cea mai bună din campionat. A uitat de noi şi de alţii. A jucat Astana bine? V-aţi uitat la meciuri? Săracii. Bani mulţi, cheltuiţi de pomană. N-o să se supere acum prietenul meu Dan. Şi dacă se supără, îi trece. Mai mult respect, nu-i frumos să ne atace aşa, subtil, pe noi, care am luptat cu tine, acolo, şi să ne discreditezi aşa uşor, cu o declaraţie. Târgovişte e singura echipă care m-a pus în dificultate de doi ani de când sunt eu la CFR. Da, dar ai câştigat 4-1. Cum? Gol din ofsaid, doi metri, dar nu s-a văzut. Dacă nu-i trece, ne vedem pe teren şi vedem care pe care, care câştigă. Dar atunci o să schimb toată echipa şi îl bat. Noi am schimbat echipa prin play-off şi prin cupă când tu erai plecat prin China. Mai e un coleg de-al tău, pe acolo, care a făcut şi el ceva. Tu te-ai luat după el. Te-am bătut şi în Supercupă, cu şapte jucători schimbaţi. Dane, uiţi, ai început tu totul sau ţi-au murit lăudătorii”, a declarat Gică Hagi, care a recunoscut că şi greşelile comise în defensivă de elevii săi au contat în stabilirea rezultatelor finale din ultimele două meciuri, în care formaţia constănţeană a înregistrat două remize, după ce pornise în actualul sezon cu trei victorii consecutive: „Minusurile noastre sunt greşelile noastre. Nu avem voie să fim acolo sus. Ceva e acolo, care nu e. Drumul e lung. Trebuia să avem maximum de puncte. Din păcate nu le avem. Mai trebuie să muncim”.