Ginerele lui Bercea Mondial rămâne în spatele gratiilor

Magistrații Tribunalului Constanța au respins, ieri, o nouă solicitare înaintată de Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, de a fi cercetat sub control judiciar sau în arest la domiciliu. Decizia judecătorilor nu este definitivă, ea putând fi atacată, în 48 de ore, la Curtea de Apel Constanța. Înainte ca judecătorii Tribunalului să dea soluția în dosar, apărătorul lui Marius Constantin s-a arătat extrem de optimist. „Noi considerăm că a fost justificat demersul nostru. În primul rând, avem în vedere faptul că au trecut trei luni de când clientul meu a fost arestat și, după cum bine știți, Izaura este însărcinată și se pregătește să nască. Plus că nu s-au descoperit alte elemente care să atragă o suspiciune de vinovăție asupra sa. Clientul meu este într-o stare bună, încrezător, speră că i se va face dreptate până la urmă“, a declarat Mircea Teis, avocatul lui Marius Constantin. Pe 31 iulie, magistrații Curții de Apel Constanța se vor pronunța și în cazul contestațiilor înaintate de Mircea Băsescu şi de Marian Căpăţână împotriva deciziei Tribunalului Constanța, care le-a respins cererile de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu.

ACUZAȚII Amintim că Marius Constantin este acuzat că l-a şantajat pe Mircea Băsescu, pe care l-a ameninţat că va face publică o înregistrare compromiţătoare dacă nu înapoiază familiei Anghel 280.000 de euro. Mircea Băsescu l-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, soţia sa, Izaura Anghel, şi fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea Mondial au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Din acel moment, rudele lui Bercea au făcut tot posibilul să-l scoată din puşcărie. Florin Anghel, fiul lui Bercea, ar fi cerut ajutorul cumătrului Băsescu pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa cum era de aşteptat, favoarea ar fi avut un preţ: 600.000 de euro. Bani pe care neamul lui Bercea i-ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea Băsescu, prin intermediul liderului organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt, Marian Căpăţână. Din „fondul“ respectiv, conform declaraţiei lui Florin Anghel, 300.000 de euro ar fi mers la Traian Băsescu.

MISIVA LUI NATI MEIR Avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Taşcă, a depus ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), o scrisoare primită în arest de fratele președintelui de la Nati Meir. Acesta din urmă susține că avocatul Pavel Abraham ar fi încercat să-l convingă să dea declaraţii împotriva preşedintelui Traian Băsescu. „Am adus la cunoştinţa DNA scrisoarea primită de către Mircea Băsescu în arest, în care Nati Meir spune despre domnul avocat Pavel Abraham că s-ar putea face vinovat de anumite fapte de corupţie. Noi am adus la cunoştinţa organelor de anchetă acest lucru“, a declarat avocatul Nelu Taşcă. Greutatea plângerii este, însă, cât se poate de îndoielnică. Referitor la această misivă, avocatul lui Mircea Băsescu a spus că ar fi vorba despre „un fel de denunţ“. Nati Meir reclamă faptul că i s-a promis că, dacă va da declaraţii împotriva preşedintelui Traian Băsescu, va primi anumite avantaje. Nelu Taşcă a precizat că Pavel Abraham, actualul apărător al familiei lui Sandu Anghel, a avut încheiat un contract de asistenţă juridică cu Nati Meir, în anul 2012.

BĂTRÂNUL DE LA BUCUREȘTI Avocatul familiei Anghel, Pavel Abraham, a dezvăluit ieri, la România TV, că misteriosul personaj "bătrânul de la București", despre care fostul procuror Iacobescu a declarat că ar fi primit 500.000 de euro de la Bercea Mondial, este poreclit "Costică Nașul". "Există un bătrân care are un Q7, culoarea cerului, un bleu argintiu, care este credibil să fie în compania președintelui României. (...) Acest om a asigurat toate legăturile la care ne-am referit până acum. (...) Nu este din București, este de lângă București, din Ilfov. La margine de București, la margine de lac, liniștit, are o căsuță liniștită omul. Are circa 60-62 de ani. Este un prieten foarte apropiat al șefului statului, din copilărie. Face politică la vârf în PDL. (...) Acest om a gestionat niște firme cu niște venituri deosebite, atât la Constanța, cât și la București, cu o regie puternică, care a avut mari probleme sub Ministerul Transporturilor. A avut contracte de 100 de milioane de euro cu niște firme”, a declarat Pavel Abraham.