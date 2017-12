Grindeanu, la Bruxelles: Am reafirmat atașamentul României în jurul proiectului comun european

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, că în timpul întâlnirilor cu înalți oficiali de la Bruxelles a reafirmat "atașamentul României' "în jurul proiectului comun european". "Au fost discuții cât se poate de deschise, discuții în care am prezentat la zi situația din țară (...) Am explicat pe fiecare domeniu ceea ce ne dorim să facem, (...) pe justiție, pe economie și, de asemenea, am dorit să reafirm atașamentul României și al Guvernului României în jurul proiectului comun european", a afirmat Grindeanu, într-o conferință de presă, la Bruxelles.

Premierul Sorin Grindeanu a efectuat, joi și vineri, o vizită la Bruxelles, prilej cu care a avut întrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Donald Tusk, președintele Consiliului European, și cu Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investiții și competitivitate. "Astăzi, cu vicepreședintele Katainen (am avut, n.r.) o discuție extrem de importantă, extrem de aplicată, pe partea economică, pe atragerea de fonduri europene, pe tot ceea ce trebuie îmbunătățit, astfel încât tot ceea ce ne-am propus ca și țintă, și anume atragerea, în acest an, a 5,2 miliarde de euro, să putem să facem", a afirmat Grindeanu. Șeful Executivului a făcut referire și la faptul