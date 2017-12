Hagi, ameninţat de Gigi Becali cu demiterea de la Steaua

Rezultatul de egalitate înregistrat pe terenul lui CFR Cluj, dar mai ales faptul că Mirel Rădoi nu a fost folosit pe postul de fundaş central de marcaj l-au determinat pe patronul Stelei, Gigi Becali, să-l atace dur, duminică seară, pe antrenorul Gheorghe Hagi. “Eu nu sînt gluga lui de coceni. Dacă nu mă ascultă şi nu vrea să-l folosească pe Mirel Rădoi fundaş central la marcaj, atunci îl dau afară. Să mă lase în sărăcia mea! El a făcut din Steaua o salată de vinete. Nu mai am ce să vorbesc cu el. Păi îşi bate joc de mine? La revedere şi cu asta basta! Dacă mai face o dată aşa, la revedere! Ia banii pe un an şi pleacă, tată! Dacă nu era Hagi, ci oricare alt antrenor, nu se mai întorcea cu echipa la Bucureşti!”, a spus latifundiarul din Pipera.

Mult mai calm, “Regele”, care este naşul de cununie al lui Gigi Becali, a replicat, ieri, că se va prezenta la antrenamentele echipei. “Asta e viaţa. Eu ştiu că mîine (n.r. - marţi) am antrenament şi mă voi prezenta la stadion. Avem nevoie de linişte pentru a pregăti meciurile care urmează. Trebuie să ajungem în grupele Ligii Campionilor, acesta fiind obiectivul numărul unu în acest moment pentru noi. Aş vrea să fac o singură precizare: nu am nicio problemă cu Rădoi, Neaga sau Dică. Astea sînt speculaţii. Ei sînt nişte profesionişti sută la sută. La Steaua trebuie linişte, pentru că sîntem pe un drum bun, asta e tot ce contează”, a spus Hagi. Ieri, Becali a anunţat, însă, că nu mai este atît de supărat pe naşul său. “Mai eşti supărat, mai îţi trece. M-am plimbat cu maşina de nebun şi mi-a trecut supărarea. Nu am vorbit cu Hagi, dar el nu are de ce să se supere. Nu este adevărat ce se spune de demisie, dar să fie cum spun eu. Nu spun de şapte ori. Chiar dacă aseară am vorbit pe un ton mai tare, la supărare, nu revin asupra a ceea ce am spus, rămîne valabil”, a spus patronul Stelei.