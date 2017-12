Halep, al patrulea succes în circuitul WTA

Constănţeanca Simona Halep face istorie în tenisul de câmp românesc, reuşind să-şi treacă în palmares al patrulea trofeu WTA din carieră. După ce s-a impus în acest an la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda) şi Budapesta (Ungaria), sportiva în vârstă de 21 de ani, clasată pe locul 23 în ierarhia WTA, a câştigat, sâmbătă seară, turneul de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 690.000 de dolari, după un parcurs incredibil, în care a învins două tenismene clasate între primele zece jucătoare din lume. Halep a fost recompensată pentru performanţa de la New Haven cu suma de 117.000 de dolari şi 470 de puncte WTA.

Mai întâi, Halep a trecut vineri noapte, în semifinale, de daneza Caroline Wozniacki, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 4, fost lider mondial, cu 6-2, 7-5, după o oră şi 20 de minute de joc. Constănţeanca şi-a continuat marşul triumfal în finală, unde a zdrobit-o pe câştigătoarea de anul trecut de la New Haven, sportiva cehă Petra Kvitova, nr. 9 WTA şi a treia favorită a turneului, cu 6-2, 6-2, după o oră şi 6 minute de joc.

„Mi-am propus să mă concentrez asupra fiecărui punct. Nu m-am gândit niciun moment la scor, ci doar am lovit mingea, iar serviciul şi retururile mele au fost foarte bune. Nu cred că Kvitova a jucat la cel mai înalt nivel, dar eu am făcut-o excelent şi sunt foarte fericită”, a declarat Halep la finalul partidei. Victoria obţinută împotriva lui Kvitova a fost a cincea a constănţencei în faţa unei jucătoare din Top 10, după cele cu Na Li (2011), Agnieszka Radwanska, Marion Bartoli şi Caroline Wozniacki (toate trei în 2013). În plus, Halep s-a impus în 29 dintre ultimele sale 34 de meciuri din circuitul WTA, iar victoria de la New Haven este prima într-un turneu major din categoria Premier.

SALT ÎN TOP 20. Succesul de la New Haven o trimite pe Simona Halep pentru prima oară între primele 20 de jucătoare din lume, constănţeanca fiind a patra jucătoare de tenis din România care reuşeşte acest lucru, după Virginia Ruzici, Irina Spîrlea şi Ruxandra Dragomir-Ilie. În ierarhia WTA dată publicităţii ieri, Simona Halep a urcat de pe locul 23 pe 19, cu 2.450 de puncte.

„La începutul acestui an nu mă gândeam că o să ajung între primele 20 de jucătoare ale lumii, dar era visul meu şi mă bucur că l-am îndeplinit. Trebuie să trăiesc la maximum acest moment, care mi se pare ireal. Mă bucur de fiecare meci şi sunt foarte fericită pe teren. Vreau să ţin trofeul cu mine. Nu vreau să îl trimit acasă”, a spus constănţeanca.

Halep nu are timp de odihnă, urmând ca mâine să evolueze în primul tur al ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. Favorită nr. 21, sportiva în vârstă de 21 de ani o va întâlni în runda inaugurală a competiţiei de la New York pe Heather Watson (Marea Britanie, nr. 77 WTA). „Trebuie să fiu relaxată, mai ales că este o perioadă foarte bună pentru mine. Sunt nerăbdătoare să merg la New York, unde sper să joc bine”, a spus Halep.

FELICITATĂ DE VICTOR PONTA. Primul-ministru al României, Victor Ponta, a felicitat-o, ieri, pe Simona Halep pentru succesul de la New Haven, calificând performanţa sportivei constănţene drept „un moment istoric”. „Felicitări, Simona Halep, pentru victoria de la New Haven, care reprezintă al patrulea titlu WTA câştigat în ultimele luni! Victoria din finală împotriva Petrei Kvitova este un moment istoric, care îi oferă sportivei noastre un loc în top 20 WTA, cu cea mai spectaculoasă urcare în ierarhia mondială. Mult succes în continuare la US Open! Suntem mândri de tine!”, a fost mesajul lui Victor Ponta.