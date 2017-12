Halep, aproape de un premiu WTA

Graţie unui sezon excelent, Simona Halep se află în atenţia tenisului mondial, fiind considerată una dintre jucătoarele cu un potenţial imens pentru anii următori. Drept dovadă, sportiva constănţeană a fost nominalizată de WTA la titlul “Most improved player of the year”, jucătoarea cu cel mai important progres în 2013, distincţie pe care forul mondial o acordă în fiecare an. Sportiva în vârstă de 22 de ani este principala favorită la câştigarea acestui titlu, după ce a cucerit în acest sezon şase titluri WTA, la Nürnberg (Germania), ’s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria), New Haven (SUA), Moscova (Rusia) şi Sofia (Bulgaria). În plus, constănţeanca a avut un salt impresionant în ierarhia WTA, reuşind să urce de pe locul 47, ocupat la începutul acestui an, până pe poziţia a 11-a. Singura româncă recompensată de WTA cu această distincţie este Virginia Ruzici, în 1978, anul în care a câştigat turneul de la Roland Garros. Pe listă se află nume mari ale tenisului mondial, printre care Serena Williams, Maria Şarapova, Justine Henin, Martina Hingis, Monica Seles, Steffi Graf, Arantxa Sanchez-Vicario, Monica Seles sau Mary Pierce. Ultimele două premiante sunt Sara Errani (2012) şi Petra Kvitova (2011). Pentru acest titlu, Halep se va confrunta cu americanca Sloane Stephens, aflată pe locul 12 în clasamentul mondial, care a fost semifinalistă la Australian Open, dar nu a câştigat niciun titlu în acest an, şi sportiva spaniolă Carla Suarez Navarro, locul 17 WTA, care a jucat două finale WTA în acest an, la Estoril şi Acapulco, ambele pierdute.