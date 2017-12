Halep, în semifinale la Madrid

Revenită în circuitul WTA după o lună de absenţă cauzată de o accidentare, constănţeanca Simona Halep, cap de serie nr. 4 şi locul 5 WTA, face senzaţie la turneul Premier Mandatory de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 3.671.405 euro. Halep s-a calificat în semifinalele competiţiei şi are şanse de a urca pe locul 4 în clasamentul WTA, stabilind astfel un nou record pentru cea mai bună poziţie atinsă de o jucătoare din România în ierarhia mondială. Sportiva în vârstă de 22 de ani a avut parte de două meciuri dificile la doar câteva ore distanţă. Mai întâi, a intrat pe teren joi seară, împotriva germanei Sabine Lisicki, a 15-a favorită şi locul 16 WTA, iar după un prim set mai puţin reuşit, s-a impus cu 5-7, 6-3, 6-2, după două ore şi 14 minute de joc. „Am avut parte de un meci foarte greu, pentru că Sabine a jucat excelent. A lovit puternic şi m-a forţat să alerg mult. În setul secund, mi-am spus că nu mai am nimic de pierdut şi, dacă aş reuşi să câştig câteva puncte consecutive, situaţia s-ar putea schimba. Drept urmare, am luptat pentru fiecare punct şi jocul meu s-a îmbunătăţit. Momentul decisiv a fost când am luat break în setul secund, deşi Lisicki servea foarte bine, ceea ce mi-a dat multă încredere şi m-a făcut să joc mai relaxată. Am văzut multe steaguri tricolore în tribune şi mi se pare incredibil că atât de mulţi români au venit să mă susţină. Vreau să le mulţumesc din suflet”, a spus Halep, după victoria de joi seară.

REVANŞA CU IVANOVIC Vineri după-amiază, Halep s-a întors în arenă pentru meciul din sferturile de finală cu Ana Ivanovic, cap de serie nr. 11 şi locul 12 WTA, cea care o învinsese la Bucureşti, în urmă cu două săptămâni, în partida din Fed Cup dintre România şi Serbia. Extrem de motivată şi susţinută din tribune de Ciprian Marica, atacantul lui Getafe, constănţeanca şi-a zdrobit adversara cu 6-2, 6-2, după doar o oră de joc, şi a acces în “careul de aşi” de la Madrid, performanţă prin care şi-a asigurat 390 de puncte WTA şi un cec în valoare de 172.425 de euro. Este a doua semifinală de turneu Premier Mandatory pentru Simona Halep, după cea de la Indian Wells, din luna martie, pierdută de româncă în faţa sportivei poloneze Agnieszka Radwanska.

SIMONA A SCĂPAT DE SERENA WILLIAMS Constănţeanca nu o va întâlni în semifinale pe marea favorită a turneului, americanca Serena Williams. Liderul mondial WTA a anunţat, vineri dimineaţă, că se retrage din competiţie, acuzând dureri la coapsa stângă, şi nu va participa nici la următorul turneu, de la Roma. Drept urmare, Halep va lupta, sâmbătă, pentru un loc în finala programată duminică la Madrid, cu Petra Kvitova (Cehia), a cincea favorită şi nr. 6 WTA, care a eliminat-o în primul tur pe Sorana Cîrstea. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată, în finala turneului de la New Haven, anul trecut, când Halep s-a impus cu 6-2, 6-2. În cealaltă semifinală de la Madrid se vor afla faţă în faţă Maria Sharapova (Rusia, favorita nr. 8 şi nr. 9 WTA) şi Agnieszka Radwanska (Polonia, favorita nr. 3 şi nr. 3 WTA).