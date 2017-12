Halep, în sferturi la BRD Bucharest Open

Tenismena constănţeană Simona Halep s-a calificat fără probleme în sferturile de finală ale primei ediţii a BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BNR din Bucureşti. Principala favorită a competiţiei şi locul 3 WTA s-a impus ieri, în turul al doilea al întrecerii, în faţa Alexandrei Krunic (Serbia), o jucătoare în vârstă de 21 de ani, clasată pe locul 155 WTA. Constănţeanca a dominat întâlnirea, câştigând cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră şi 12 de minute de joc. Prin prezenţa în sferturi, Halep şi-a asigurat un cec de 5.900 de euro şi 60 de puncte WTA. Pentru un loc în semifinale, ea se va duela azi cu Lara Arruabarrena (Spania, 120 WTA).

Ieri, vremea a dat peste cap planurile organizatorilor, meciurile fiind întrerupte în jurul orei 18.00, din cauza ploii torenţiale. Aceasta a început când pe Arena Centrală intrau, pentru al doilea meci al zilei, perechile Elena Bogdan / Alexandra Cadanţu şi Raluca Olaru / Valeria Solovieva, pentru întâlnirea de dublu din sferturile de finală ale competiţiei bucureştene. Cele două perechi au apucat doar să-i salute pe spectatorii prezenţi în tribune, apoi arbitrul întâlnirii a decis suspendarea meciului. Organizatorii au anunţat că meciurile de dublu Bogdan / Cadanţu - Olaru / Solovieva şi Cagla Buyukakcay / Karin Knapp (Turcia / Italia) - Irina Begu / Maria Irigoyen (România / Argentina) vor avea loc azi.

Pe tabloul principal de simplu mai este prezentă o singură tenismenă din România, Monica Niculescu, 68 WTA, calificată deja în sferturile de finală, după ce a învins-o, miercuri seară, pe bulgăroaica Elitsa Kostova, locul 244 WTA, jucătoare venită din calificări, cu scorul de 7-5, 7-5. Acesta este cel de-al treilea sfert de finală pentru Monica Niculescu în acest an, după cele de la Hobart (Australia) şi Florianopolis (Brazilia). Niculescu o va înfrunta azi, pentru accederea în semifinale, pe slovena Polona Hercog (61 WTA, favorită nr. 8). În sferturi la Bucureşti s-au mai calificat, ieri, Danka Kovinic (Muntenegru, locul 112 WTA) şi Petra Cetkovska (Cehia, cap de serie nr. 7 şi locul 78 WTA). Prezenţa în sferturi este recompensată cu un cec de 5.900 de euro şi 60 de puncte WTA.

În schimb, Alexandru Dulgheru, locul 98 WTA, a fost eliminată în primul tur, după ce a fost învinsă de italianca Roberta Vinci, cap de serie nr. 2 şi locul 24 WTA, cu scorul de 6-2, 6-3. Pentru prezenţa pe tabloul principal, românca va primi un cec în valoare de 1.925 de dolari şi un punct WTA.

OBIECTIV: TURNEUL CAMPIOANELOR. După ce a mărturisit că-şi doreşte să câştige un trofeu de Grand Slam, constănţeanca şi-a mai fixat un obiectiv pentru acest sezon, prezenţa la Turneul Campioanelor, care va avea loc la sfârşitul anului, la Singapore, şi unde vor fi prezente opt tenismene cu cele mai bune rezultate obţinute în 2014. Şansele să-l îndeplinească sunt foarte mari, Halep ocupând în acest moment locul secund în WTA Race, cu 4.589 de puncte, după rusoaica Maria Şarapova, care a adunat 4.880 de puncte.

„Visul meu este să ajung la Singapore”, a spus sportiva în vârstă de 22 de ani, adăugând însă că nu-şi va aglomera programul pentru a realiza această performanţă, motiv pentru care nu va participa la turneul din categoria Premier de la Montreal, programat în perioada 4-10 august: „La Montreal nu am jucat nici anul trecut şi nici anul acesta nu joc, pentru că aşa am dorit eu să îmi fac programul. Am jucat destul de mult anul acesta şi cred că pot lua o săptămână liberă. Merg cu foarte multă încredere la US Open. Nu vreau să dau foarte multă importanţă că este un Grand Slam şi sper să câştig cât mai multe meciuri acolo. Nu mă aştept la ceva mare şi vreau să o iau meci cu meci şi punct cu punct”. Totodată, Halep a dezvăluit că nu se mai gândeşte că trebuie să îşi apere punctele câştigate anul trecut, astfel având o presiune mai mică în timpul meciurilor. „De o scurtă perioadă am început să nu mă mai gândesc la turneele câştigate anul trecut, pentru că, dacă îmi pun această presiune, îmi va fi foarte greu să fiu relaxată pe teren. Am făcut rezultate bune anul acesta şi la Grand Slam-uri, deci nu mai am aşa multe puncte de apărat. Pentru mine, fiecare meci este o nouă şansă de a răzbi”, a explicat constănţeanca.