Halep: Nu mă aşteptam să ajung în finală, voi lupta pentru fiecare punct

Simona Halep a declarat, sâmbătă, după ce s-a calificat în finala turneului de la Madrid, că atunci când a făcut deplasarea în Spania nu se aştepta să ajungă în ultimul act al competiţiei şi a precizat că astăzi va lupta pentru fiecare punct, informează site-ul oficial al competiţiei. "Sunt foarte încântată că pot să joc aici cea mai importantă finală a carierei mele. Mă simt bine şi voi face tot ce pot ca să înving mâine (n.r. - duminică). Iubesc acest oraş şi acest turneu. Nu voi uita niciodată că aici am început să joc cu adevărat bine. Domnul Ţiriac mi-a oferit anul trecut un wild card şi asta m-a ajutat foarte mult. Faţă de anul trecut, acum am un stil de joc mai agresiv, sunt mai concentrată şi lupt până în ultima clipă. Mă simt extraordinar şi mă bucur de fiecare minut petrecut pe teren. Nu mă aşteptam să ajung în finală, însă în tenis nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Sunt foarte bucuroasă acum, pentru că este cel mai bun parcurs al meu la un astfel de turneu. Cred că mâine voi putea să nu mă las copleşită de emoţii şi voi lupta pentru fiecare punct", a spus Halep. Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Madrid, cu scorul final de 6-7, 6-3, 6-2, reuşind astfel s-o învingă pe Petra Kvitova, din Cehia. Halep s-a impus în două ore, 36 de minute şi 38 de secunde.