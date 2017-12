Halep s-a oprit în semifinale la Wimbledon

Calificată pentru prima oară în semifinalele celui mai prestigios turneu de tenis din lume, desfăşurat pe iarba londoneză de la Wimbledon, Simona Halep şi-a dorit enorm să egaleze performanţa lui Ilie Năstase şi să joace cu trofeul pe masă. Constănţeanca a fost lovită însă de ghinion în partida disputată ieri, în penultimul act, cu cealaltă mare senzaţie a tenisului mondial, canadianca Eugenie Bouchard, cap de serie nr. 13. Sportiva în vârstă de 22 de ani, cap de serie nr. 3, a început bine jocul găzduit de arena centrală de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, reuşind rapid să câştige pe serviciul adversarei. Ultimul schimb de mingi din al patrulea game i-a adus însă o accidentare destul de urâtă Simonei. În încercarea de a ajunge la crosul trimis de Bouchard, Halep a călcat strâmb şi a suferit o entorsă la glezna piciorului stâng. După câteva grimase de durere, constănţeanca a cerut intervenţia medicului, primind îngrijiri timp de câteva minute. Pentru a-i atenua durerile, medicul i-a aplicat un bandaj la glezna piciorului stâng, acesta adăugându-se celor deja existente la coapsa piciorului stâng şi la glezna piciorului drept.

ÎNCĂ O ÎNTRERUPERE. În ciuda durerilor, Halep a strâns din dinţi şi a ţinut pasul cu adversara, ducând primul set în tie-break. La scorul de 3-2 în favoarea sa, partida a fost din nou întreruptă de arbitrul Kader Mouni, după ce o spectatoare a leşinat în tribune şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. La reluare, constănţeanca a câştigat primul punct, dar canadianca a revenit spectaculos, adjudecându-şi primul set. Incomodată de durerile de la gleznă, Halep s-a confruntat cu probleme la serviciu în setul secund, iar Bouchard a profitat rapid, câştigând două break-uri şi distanţându-se la 5-1. Constănţeanca nu a abandonat lupta, a salvat cinci mingi de meci şi a avut şansa de a recupera un break, însă canadianca a rezistat şi a fructificat a şasea ocazie de a încheia partida, spulberând astfel visul Simonei de a juca prima sa finală la Wimbledon. Astfel, Bouchard s-a impus cu scorul de 7-6 (7/5), 6-2, după o oră şi 34 de minute de joc. Prezenţa în semifinale i-a adus sportivei crescute în oraşul de la ţărmul mării un cec în valoare de 440.000 de lire sterline şi 780 de puncte WTA. Graţie performanţei obţinute la Wimbledon, Halep îşi păstrează locul 3 în clasamentul mondial şi urcă pe locul secund în ierarhia din acest sezon, ceea ce o apropie de prezenţa la Turneul Campioanelor, programat la finalul acestui an, la Singapore.

ATITUDINE DE MARE CAMPIOANĂ. Dorinţa de victorie şi decizia de a lupta până la finalul partidei, în ciuda accidentării, au fost lăudate de constănţeanul Andrei Pavel, fostul mare tenisman fiind prezent la Wimbledon. „Atitudinea Simonei a fost extraordinară şi a câştigat foarte mulţi fani. Cred că toată România a stat cu inima strânsă pentru acest meci. A fost ghinion că s-a accidentat. Sper ca accidentarea să nu fie gravă. Nu a fost ziua ei, Bouchard a jucat prea bine. Aşa e în tenis, joci o grămadă de meciuri şi trebuie să le câştigi pe toate ca să ţii trofeul în mână”, a spus Pavel. De partea cealaltă, Bouchard a mărturisit că a trăit la maximum finalul de partidă. „A fost o nebunie. Nu am mai trăit niciodată un astfel de final de meci. Mă bucur că am reuşit să rămân concentrată şi am jucat bine în ultimul game. Nu sunt surprinsă că am reuşit să mă calific în finală, pentru că am muncit foarte mult”, a declarat canadianca.