Handbalistele de la Tomis, duel decisiv pentru podium

Cele trei victorii consecutive obţinute în acest an au dus CS Tomis la un singur punct de ultima treaptă a podiumului Ligii Naţionale de handbal feminin. Constănţencele vor disputa însă duminică, de la ora 11.00, partida decisivă pentru locul al treilea, urmînd să dea piept în deplasare cu Universitatea Jolidon Cluj în etapa a 18-a. Gazdele, care ocupă în acest moment ultima treaptă a podiumului, au cedat joi, în runda intermediară, la Brăila, astfel că distanţa faţă de echipa pregătită a rămas minimă. “Va fi un joc aspru. Clujul este una din echipele care au trecut în sezoanele trecute prin etapele pe care le trăieşte şi echipa noastră. Venirea lui Senocico şi transferul celor trei jucătoare de la Rapid au crescut maturitatea acestei formaţii. Vom avea parte de un meci extrem de greu, iar rezultatul va fi decisiv pentru ocuparea locului trei. Mi-aş dori ca situaţia din clasament să rămînă echilibrată”, a declarat antrenorul Dumitru Muşi. Acesta a pierdut două din titulare de bază, Andreea Dospin, operată de menisc şi Raluca Blebea, suspectă de ruptură de ligamente. Ultima a făcut un examen preliminar care a confirmat temerile antrenorilor, urmînd ca zilele următoare să efectueze un examen RMN. În plus, căpitanul Mihaela Pîrîianu are o contuzie puternică la umărul drept, motiv pentru care a fost menajată în disputa cu Mureşul. Partida de la Cluj va fi arbitrată de Alin Cîrligeanu din Bucureşti şi Gheorghe Bejenariu din Argeş. Celelalte meciuri ale etapei: HCM Baia Mare - Dunărea Brăila, Mureşul Tg.Mureş - Astral Poşta Cîlnău, Universitatea Timişoara - CSM Cetate Deva, Rapid CFR Bucureşti - Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vîlcea - HC Zalău, HCM Roman - Oţelul Galaţi.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 17 17 0 0 591-378 34

2. Rulmentul Braşov 17 14 0 3 473-379 28

3. U. Jolidon Cluj 17 12 0 5 486-433 24

4. Dunărea Brăila 17 11 1 5 492-427 23

5. TOMIS CONSTANŢA 17 11 1 5 434-409 23

6. Astral Poşta Cîlnău 17 9 0 8 495-447 18

7. HCM Baia Mare 17 9 0 8 434-421 18

8. Oţelul Galaţi 17 8 0 9 418-404 16

9. HCM Roman 17 7 2 8 441-470 16

10. CSM Cetate Deva 17 7 2 8 425-429 16

11. Rapid CFR Bucureşti 17 5 0 12 432-477 10

12. HC Zalău 17 3 3 11 389-454 9

13. U. Timişoara 17 1 1 15 411-613 3

14. Mureşul Tg. Mureş 17 0 0 17 382-562 0