Harry Potter, implicat în campania de căutare a fetiţei dispărute în Portugalia

Ediţia în limba engleză a volumului “Harry Potter and the Deathly Hallows”, ce va fi lansată pe 21 iulie, va fi însoţită de o fundă galbenă şi de un apel la găsirea micuţei britanice Madeleine McCann, dispărută în Portugalia, pe 3 mai. Scriitoarea J. K. Rowling a cerut ca librăriile din cele peste 200 de ţări unde va fi comercializat cel de-al şaptelea volum să introducă în fiecare exemplar o fotografie a fetiţei de patru ani, un apel şi datele de contact ale unei organizaţii internaţionale specializate în căutarea copiilor dispăruţi. Tatăl fetiţei dispărute pe cînd se afla cu familia în vacanţă în Portugalia i-a mulţumit lui J.K. Rowling pentru generozitatea de care dă dovadă. Gestul va permite o mediatizare mai mare a cazului lui Madeleine şi are rolul şi de a atrage atenţia asupra altor cazuri de copii dispăruţi. În campania de căutare a micuţei Maddie s-au implicat numeroase celebrităţi, precum Robbie Williams şi David Beckham.

Lansarea volumului nu mulţumeşte pe toată lumea. Editorii cărţilor Harry Potter şi-au chemat avocaţii după ce un lanţ britanic de supermarketuri i-a acuzat de “profitorie flagrantă” pentru stabilirea unui preţ de vînzare de 17,99 lire sterline, echivalentul a 83 de lei, al ultimului roman din serie, ce va fi lansat sîmbătă. Disputa dintre editorul britanic Bloomsbury şi Asda, divizia britanică a Wal-Mart Stores Inc. a izbucnit marţi, la doar cîteva zile înaintea lansării volumului pentru care distribuitorii se aşteaptă la cele mai rapide vînzări din istorie. Bloomsbury a spus că a anulat livrarea a 500.000 de exemplare către magazinele din Asda din ţară, din cauza unor facturi neplătite. Dar Asda crede că motivul real este un comunicat făcut public duminică în care critica politica de preţuri a Bloomsbury.

Preţul de vînzare de 17,99 lire sterline pentru “Harry Potter and the Deathly Hallows” este comparat cu cel de 11,99 lire (55,4 lei) pentru “Harry Potter and the Philosopher's Stone” în traducere Harry Potter şi piatra filosofală, prima carte din serie, publicată în urmă cu zece ani. Respectivul volum avea 223 de pagini faţă de 608 cît are a şaptea şi ultima carte. Bloomsbury a replicat că disputa a început prin “invocarea unor restanţe”, dar a escaladat după comunicatul Asda.

Fanii din România vor putea cumpăra ediţia în limba engleză a cărţii cu începere de sîmbătă, la preţul de 105 lei, din reţeaua Diverta şi la librăriile Humanitas şi Cărtureşti.