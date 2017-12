HC Dobrogea Sud și-a respectat statutul de favorită

Înființată în vara acestui an de foștii jucători ai campioanei HCM Constanța, HC Dobrogea Sud Constanța a confirmat statutul de mare favorită la promovarea în Liga Națională de handbal masculin și a încheiat turul campionatului în fotoliul de lider, chiar dacă are un meci mai puțin disputat față de contracandidate. Mai mult, elevii lui Djordje Cirkovic au înregistrat victorii pe linie în campionat și au făcut un prim pas în Cupa României, calificându-se în sferturile de finală ale competiției.

„Sperăm să ajungem cu noul club cel puțin la același nivel la care a fost HCM Constanța. Ne bucurăm că nu am pierdut niciun meci de la înființare și este bine că încheiem anul cu victorii pe linie”, a spus președintele și, totodată, portarul grupării de pe litoral, Ionuț Stănescu. Bucuria constănțenilor este cu atât mai mare cu cât HC Dobrogea Sud pare să ducă mai departe spiritul HCM-ului, echipă desființată la finalul sezonului trecut din cauza problemelor financiare. „La început, acest an a fost foarte greu și a continuat prost, pentru că s-a desființat HCM Constanța, o echipă la care am muncit cu toții și am pus mult suflet. Acest nou club, HC Dobrogea Sud, sper să însemne la fel de mult ca HCM și ne dorim ca, treptat, să urcăm în performanțe, cât mai putem, pentru ca apoi să predăm ștafeta jucătorilor tineri. Vrem ca ei să ne calce pe urme și să facă din această formație un adevărat brand, așa cum a fost și HCM”, a declarat căpitanul Laurențiu Toma.

Jucătorii au mulțumit fanilor pentru sprijin și le-au promis că vor lupta în continuare pentru ei. „Suporterii ne-au apreciat întotdeauna, le mulțumim și sunt în sufletul nostru. Am pornit la un nou drum pentru acest oraș minunat și acești oameni minunați și mă bucur că sunt alături de noi. Acest lucru înseamnă că munca pe care am depus-o a dat roade și sperăm să-i facem și mai fericiți pe viitor”, a explicat Toma, care a dezvăluit și obiectivele pentru anul viitor: „Pentru anul viitor, obiectivul declarat este Cupa României, unde ne dorim să ajungem în finală și să câștigăm trofeul, pentru că vrem să jucăm în următorul sezon al Cupelor Europene. Plus returul de campionat, care va fi mult mai greu decât prima parte, dar sunt convins că ne vom îndeplini și celălalt obiectiv, promovarea în Liga Națională, unde ne așteaptă adevăratele bătălii”.

