HCM a ajuns în Slovenia

După un drum de 1.320 km - cu o escală la Drobeta Turnu Severin - delegaţia campioanei Handbal Club Municipal Constanţa a ajuns, ieri după-amiază, la Catez (Slovenia), unde handbaliştii constănţeni se vor afla în cantonament până pe 12 august. Obosiţi după cele aproximativ zece ore petrecute în autocar pe ruta Drobeta Turnu Severin - Catez, constănţenii s-au refugiat rapid în camerele de hotel, iar în cursul serii au efectuat şi un antrenament uşor, de refacere. De astăzi însă, antrenorii Zvonko Sundovski, Marko Isakovic şi Alexandru Buligan îi vor supune pe handbaliştii constănţeni unui regim special de pregătire, absolut necesar înaintea unui sezon care ar putea cuprinde peste 45 de partide!

„Cantonamentul din vară este cel mai important al anului, pentru că, în funcţie de cum te pregăteşti, poţi rezista sau nu pe parcursul unui întreg sezon. Uşor-uşor va trebuie să ne intrăm în formă. Acum am trecut de prima perioadă şi antrenamentele se efectuează la sută la sută din capacitate. Personal, aştept cu mult interes noul sezon, mai ales că am beneficiat şi de o vacanţă destul de lungă. În plus, cu noul sistem competiţional, campionatul se anunţă şi mai interesant. Vor fi însă foarte multe partide, pentru noi cu atât mai multe. Se anunţă meciuri grele, inclusiv prima confruntare oficială, cu echipa olandeză, în turneul de la Porto”, a declarat interul dreapta Bogdan Criciotoiu. În Slovenia, lotul HCM-ului va fi completat şi cu un inter dreapta sârb, care va fi testat de Sundovski. „Nu mă sperie concurenţa. Din contră, este bună, atât pentru mine, cât şi pentru echipă. Important este ca echipa să obţină rezultatele dorite şi pentru acest lucru muncim”, a mai spus Criciotoiu.