HCM Constanţa are de ieri autocar de Liga Campionilor

După achiziţia pivotului maghiar Timuzsin Schuch, campioana Handbal Club Municipal Constanţa a mai făcut... un ”transfer” de marcă, evident, pentru Liga Campionilor, elita sportului mondial. Parcul auto din faţa Sălii Sporturilor a fost eclipsat, ieri, de o bijuterie de autocar, ultima generaţie a vehiculelor ”Ayats” - Atlantis. De culoare galbenă, noul autocar al echipei HCM Constanţa arată absolut senzaţional, atît la exterior, cît şi în interior. Are o capacitate de 33 de locuri plus şofer, toate scaunele fiind îmbrăcate în piele, asigurînd un confort maxim. Unic în România, noul autocar de 14 metri lungime, care a costat aproximativ 300.000 de euro, este dotat cu motor MAN şi are cutie de viteze automată. În plus, toate dotările multimedia, inclusiv două “plasme”. ”Este silenţios, puternic şi are o formă deosebită. E frumos şi uşor să conduci aşa ceva, nici nu se simte oboseala”, a declarat Ion Voinescu, şoferul echipei, cel care l-a adus direct de la Barcelona.

Cadou meritat pentru cea mai bună echipă a României

Aşa cum era normal, primul care a urcat la bordul bolidului (pentru că aşa pare, fără nicio exagerare) a fost căpitanul Ionuţ Stănescu: ”Nu stau prea mult, că mă obişnuiesc... şi nu e bine. Pot să şi dorm!”, a declarat cel mai bun handbalist român, cufundat pe unul dintre scaunele din faţă. ”Bijuterie... altfel cîştigi campionatele acum”, a exclamat Timofte. Rînd pe rînd, autocarul s-a umplut de pasageri, inclusiv primarul Radu Mazăre, invitat de onoare. ”Băieţii meritau să meargă cu un autocar pe măsura valorii lor. Nu vor fi doar ei cei care se vor bucura de el, să nu uităm că mai avem şi o echipă de volei ce le calcă pe urme, dar şi unele delegaţii oficiale care vizitează Constanţa, cum este cazul, peste o lună, a reprezentanţilor a 30 de agenţii de turism din Sankt Petersburg. În principal însă, el este pentru băieţii de la handbal şi ceea ce au făcut ei pentru oraşul nostru. Autocarul vine după ce au confirmat ani la rînd că sînt prima echipă a României”, a declarat primarul Constanţei. ”Îl aşteptam de mult şi este la nivelul performanţelor echipei triplă campioană naţională. Meritam un autocar la standard civilizat, în fapt standardul echipelor cu care ne batem în competiţiile europene. Nu este nimic extraordinar, ci un lucru normal. Cred că toată lumea va aprecia că echipa campioană a României merita un astfel de autocar, asemănător Barcelonei sau lui Kiel. În fond, nu este un moft, ci un mod de a tranporta cît mai comod sportivii şi de a-i pune în situaţia de a fi cît mai odihniţi şi apţi pentru confruntări importante şi realizarea performanţelor”, a declarat preşedintele clubului şi al Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, cel care a avut surpriza de a fi ridicat de pe scaun de Laurenţiu Toma... ”Acolo stau eu! Ştiu că v-aţi ales scaunul de învingător!”

Directorul executiv Nurhan Ali a povestit şi cum s-a transpus ideea în realitate: ”Am fost vara trecută la turneul de la Magdeburg. Echipe precum Veszprem, Lemgo sau Magdeburg aveau nişte autocare de ne-a fost ruşine cu al nostru. Cînd ne-am întors, i-am povestit vicepreşedintelui Mihai Mazăre că parcă eram din lumea a treia, iar dînsul mi-a răspuns că dacă avem rezultate, ne promite un autocar nou-nouţ şi iată că această dorinţă s-a îndeplinit, acum, cînd am devenit campioni pentru a treia oară! Cu acest autocar, HCM Constanţa intră în Europa, urmează ca şi echipa să facă acest lucru în viitorul sezon de Liga Campionilor”. Viitorii pasageri ai superbului vehicul au apreciat confortul, fiind decişi să-l inaugureze la succesul din Cupa României. ”Constanţa se respectă întotdeauna. Este un cadou pentru munca de ani a echipei HCM, iar jucătorii trebuie să fie conştienţi că aceia care îi înconjoară dacă promit, se ţin de cuvînt. Este un mijloc de transport First Class şi sînt convins că HCM Constanţa merita acest autocar!”, a declarat antrenorul Lucian Râşniţă, la fel ca şi conducătorul de joc Marius Stavrositu: ”Nu cred că ne vom speria adversarii, dar cu siguranţă se vor simţi aşa cum ne-am simţit şi noi în turneele din străinătate. Munca noastră a fost răsplătită de cei din conducerea clubului. E un motiv de bucurie pentru noi şi vrem să facem eventul la bordul său”. Noul autocar va fi în curînd personalizat cu emblema clubului, ”delfinul-handbalist”.

Buricea a semnat cu Steaua

Handbal Club Municipal Constanţa se va despărţi după turneul Cupei României, programat săptămîna viitoare la Braşov, de unul dintre jucătorii importanţi, extrema George Buricea. ”Am semnat pe doi ani cu Steaua. Am avut ofertă mai bună şi consider că-mi va fi mai bine. Nu este uşor să plec după nouă ani şi atîtea succese de la Constanţa, dar fiecare are drumul lui în viaţă trebuie să şi-l urmeze”, a declarat Buricea, al cărui contract cu campioana României se termină în această vară.