HCM Constanţa şi Steaua luptă pentru primul trofeu al sezonului

Astăzi, de la ora 19.00, campioana României, HCM Constanţa, şi cîştigătoarea Cupei României, Steaua Bucureşti, se vor afla faţă în faţă în prima Supercupă din istoria hanbalului românesc. Înfiinţată în acest an, Supercupa României deschide oficial sezonul 2007-2008, în care HCM, Steaua, Dinamo sau UCM Reşiţa par principalele pretendente la cununa cu lauri. “Vrem să ne luăm revanşa în faţa Stelei pentru înfrîngerea suferită, la Braşov, în finala Cupei României. Ne dorim mult acest trofeu, mai ales că este şi prima Supercupă. Indiferent de cine îşi va adjudeca Supercupa, partida de joi nu va avea nicio relevanţă în perspectiva campionatului”, a declarat cel mai bun handbalist al sezonului precedent, Ionuţ Rudi Stănescu. Dacă titularul postului de portar al echipei naţionale vede jocul cu Steaua ca pe o revanşă, nu de aceeaşi părere este şi Laurenţiu Toma: “Poate pentru unii reprezintă o revanşă, însă nu şi pentru mine. Nu există o favorită certă. Cine va fi în formă maximă la ora partidei şi cine va pregăti cel mai bine meciul va avea cîştig de cauză. Aici va fi un duel al antrenorilor”, a declarat Toma. Antrenorul principal Lucian Râşniţă este încrezător în şansa echipei pe care o conduce: “Mergem să cîştigăm acest trofeu. Cine va fi mai bine pregătită mental şi va avea disponibilităţi pe parcursul celor 60 de minute va cîştiga trofeul. Sper ca spectacolul handbalistic să predomine şi să se desfăşoare într-un cadru sportiv deosebit, pentru că handbalul românesc are nevoie de atitudine şi determinare în formarea unor jucători de mare valoare”, a afirmat tehnicianul HCM-ului. Antrenorii Râşniţă şi Hairi nu pot conta, contra Stelei, pe Miodrag Kazic, muntenegreanul nefiind refăcut după o întindere musculară ce la făcut să rateze şi dubla cu KV Sasja. În schimb, interii Aleksandar Adzic şi Alexandru Csepreghi sînt complet refăcuţi şi vor juca astăzi. Şanse mari să evolueze are şi Bogdan Şoldănescu. Acesta încă se resimte după o accidentare la braţ, însă medicii îl vor recupera pînă la ora jocului.

Reîntîlnire cu Stavrositu şi Buricea

Printre adversarii HCM-ului de astăzi vor fi şi Marius Stavrositu şi George Buricea. Aceştia şi-au încheiat în vară contractul cu HCM şi au ales să-şi continue cariera la Steaua. “Cînd îi voi vedea în tricoul Stelei cred că mă voi amuza puţin. Aşa e în sport, fiecare pleacă unde îi este mai bine. Mi-aş fi dorit ca ei să fie în continuare alături de noi”, a declarat Laurenţiu Toma. Marius Stavrositu şi George Buricea sînt doar două dintre achiziţiile Stelei din vară, celelalte fiind Dan Ilieş, Ionuţ Georgescu şi sîrbul Predrag Vujadinovic. Mult mai mulţi jucători noi au sosit la HCM, Schjolin Voglis, Timuzsin, Broz, Hejtmanek, Vukovic, Csepreghi, Mureşan şi Sas completînd locurile lăsate libere de plecările lui Dragicevic, Stavrositu, Buricea, Muraru, Kajganic, Petrovski şi Giotoiu. “Au venit jucători foarte valoroşi, dar am pierdut la capitolul omogenitate. Jucăm mai bine de la meci la meci şi acest lucru este îmbucurător”, a declarat Ionuţ Stănescu, care a făcut apel şi la susţinătorii echipei: “Suporterii constănţeni au fost mereu alături de noi în Bucureşti. Avem mare nevoie de sprijinul lor şi la Supercupă”. Conducerea executivă a grupării constănţene pune la dispoziţia suporterilor două autocare, care vor pleca spre Bucureşti, astăzi, la ora 14.00. Partida HCM - Steaua este programată, de la ora 19.00, în Sala Ioan Kunst Ghermănescu din capitală.