HCM continuă lupta pe trei fronturi

21:07:45 / 10 Februarie 2015

HCM

Cred ca nu este momentul sa dam cu piatra in jucatori. Sigur, unii sunt mai valorosi, dar, in momentul de fata, fiecare om conteaza, fiecare aport, cat de mic este important. Am si eu simpatiile si antipatiile mele, nu este nimeni orb, dar cred ca este cazul sa apreciem ce avem: o echipa cu jucatori care au evoluat luni de-a randul fara bani, fara conditii, cu numeroase accidentari (de la inceputul sezonului: Popescu, Cristescu, Rakcevic, Angelovski etc.) si au facut-o (ca echipa) foarte bine. Eu as spune tuturor: mergeti la sala si apreciati-i, macar pentru aceste 7 motive 1) pe Popescu il mai puteti vedea doar cateva luni 2) Rudi, Buricea si Toma sunt exemple de daruire pentru acest club si nu stiu cand vom mai avea jucatori ca ei, care sa isi petreaca aproape o cariera la Constanta, aducandu-i atatea titluri 3) Cutura e un superjucator si un exemplu care trebuie urmarit si admirat 4) Rakcevic, Humet si Vujadinovic sunt jucatori valorosi pe care se poate conta 5) Cristescu a avut probabil o situatie similara cu a altui "plecat" dar a luat o decizie de caracter 6) Gal, Baican, Bucataru, Subtirica sau C.Simicu vor creste, insa au nevoie de timp. Nu prea ne permitem sa ii introducem pentru ca fiecare meci se castiga pe muchie de cutit si nu ne permitem pasi gresiti. 7) macar pentru faptul ca acesti jucatori au oferit cea mai buna perioada din istoria Constantei la handbal si acum, mai mult ca niciodata, cand sunt putini si joaca in conditiile pe care le stim de cateva luni, au nevoie de suport.