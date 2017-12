HCM, în grupele Ligii Campionilor

Aşa cum era de aşteptat, Handbal Club Municipal Constanţa a tranşat în favoarea sa dubla manşă cu belgienii de la KV Sasja, din turul preliminar al Ligii Campionilor. Campioana României a cîştigat ambele confruntări, sîmbătă cu 31-26, iar a doua zi cu 32-22. Contrar aparenţelor, HCM a întîmpinat o replică solidă din partea campioanei Belgiei, care a venit să-şi vîndă scump pielea la Constanţa. Belgienii au compensat lipsa de talie cu agresivitate în faza defensivă, pentru ca în ofensivă să strălucească prin mobilitate. Elevii lui Lucian Râşniţă şi Eden Hairi au controlat jocul de sîmbătă, însă belgienii au avut puterea să menţină suspansul, astfel că la final s-a consemnat un succes constănţean doar la cinci goluri diferenţă (31-26). Partida de sîmbătă a avut aceleaşi coordonate, cu HCM menţinînd în permanenţă un avantaj de patru-cinci goluri. În ultimele zece minute, antrenorul Alex Jacobs a introdus rezervele, iar HCM a profitat la maximum ducînd scorul final la 32-22. Dacă în prima zi, remarcaţii partidei au fost Broz, Toma şi Timofte, duminică au ieşit la rampă Evanggelos Schjolin şi Ionuţ Rudi Stănescu. Cel mai constant jucător al belgienilor a fost Roggeman, însă cele mai multe goluri pentru oaspeţi le-a reuşit Kopljar (12 goluri în cele două zile).

Sîmbătă: HCM Constanţa - KV Sasja 31-26. Au evoluat - HCM (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu, Popescu; Broz 5, Schjolin, Schuch 1, Timofte 5, Şoldănescu 2, Toma 4 (1x7m), Vukovic, Adzic 3, Săulescu 2, Csepreghi 2 (2x7m), Mureşan 2, Hetjmanek 5; Sasja (antrenor Alex Jacobs): van Vaerenbergh, Bertels; Beuckels 4, Roggeman 7, Andre, Dielen, Kevin Jacobs 4 (1x7m), Claessens 1, Jimmy Jacobs, L’Hoest 1, van Wesemael 2, Kopljar 6 (1x7m), Jeffrey Jacobs, Lamury 1.

Duminică: KV Sasja - HCM Constanţa 22-32. Au evoluat - Sasja (antrenor Alex Jacobs): van Vaerenbergh, Bertels; Beuckels 1, Roggeman 4, Andre 1, Dielen, Kevin Jacobs 1, Claessens 3, Jimmy Jacobs, L’Hoest 2, van Wesemael 2, Kopljar 6 (4x7m), Jeffrey Jacobs 2 (1x7m), Lamury; HCM (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu, Popescu; Broz 3, Schjolin 9, Schuch 1, Timofte, Şoldănescu 2, Toma 6 (3x7m), Vukovic, Adzic 2, Săulescu 1, Csepreghi, Mureşan 5, Hetjmanek 3. Ambele partide au fost arbitrate, fără probleme, de croaţii Vjekoslav Lovric şi Hrvoje Petkovic.

La orizont - Kiel, Montpellier şi Hammarby

În urma celor două succese cu KV Sasja, HCM a obţinut calificarea în Grupa B a Ligii Campionilor. Misiunea constănţenilor se anunţă infernală în condiţiile în care adversare vor fi THW Kiel (campioana Germaniei şi a Europei), Montpellier (vicecampioana Franţei) şi IF Hammarby (campioana Suediei). “Sîntem cotaţi cu şansa a patra, pentru că vom întîlni forţe ale handbalului mondial. Sperăm să jucăm la un nivel şi potenţial pe care îl are la ora actuală. Încet, echipa se cristalizează”, a declarat antrenorul principal Lucian Râşniţă. Autor a şapte goluri în cele două zile, Daniel Mureşan a fost surprins de replica echipei campioane a Belgiei: “Nu ne aşteptam la o dublă atît de grea. Deşi Belgia nu este în prim-planul handbalului european, jucătorii de la KV Sasja au muncit foarte mult. Noi am început mai ezitant, iar ei au prins curaj. Duminică a fost mai bine şi am obţinut un succes confortabil. Mai avem nevoie de timp să ne omogenizăm. Sîntem mulţi jucători noi şi încă sînt probleme de comunicare”, a afirmat Mureşan. Ex-băimăreanul s-a declarat surprins de numărul redus de spectatori în cele două zile: “Mă aşteptam să vină mai mulţi spectatori. Nu ne descurajăm însă. Acesta este un motiv în plus pentru noi să jucăm bine şi să facem publicul să vină la meciuri. Sînt convins că în grupele Ligii Campionilor, sala va fi arhiplină”, a completat Mureşan. Cel mai bun jucător în partida de duminică a fost Ionuţ Stănescu. Sigur ca întotdeauna, Stănescu şi-a exasperat ieri adversarii, îndeosebi în repriza secundă. Cel mai bun handbalist al României în sezonul precedent recunoaşte însă că mai sînt destule lucruri de pus la punct: “Lipsesc încă relaţiile de joc. Echipa are un potenţial mult mai mare decît ceea ce am arătat în dubla manşă cu KV Sasja. Sînt convins că se va regla calitatea jocului şi, chiar dacă este foarte greu, putem depăşi faza grupelor Ligii Campionilor”, a declarat Stănescu.

HCM n-are timp de răgaz, pentru că următorul examen este programat în această săptămînă. Joi, de la ora 19.00, campioana României, HCM Constanţa, va întîlni cîştigătoarea Cupei României, Steaua Bucureşti, în Supercupa României. Partida este programată în Sala Polivalentă din capitală.