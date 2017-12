HCM pregăteşte debutul în Liga Naţională

Cu un nou trofeu adjudecat, după ce a cucerit pentru a doua oară Supercupa României la handbal masculin, campioana Handbal Club Municipal Constanţa se pregăteşte pentru debutul într-o nouă ediţie de campionat. Pretenţiile sunt la fel de mari ca şi în ultimii ani - dominaţi cu autoritate de formaţia constănţeană -, handbaliştii pregătiţi de Zvonko Sundovski, Marko Isakovic şi Alexandru Buligan având ca obiectiv câştigarea titlului naţional şi a Cupei României. Duminică, de la ora 11.45, la Sala Sporturilor din Constanţa, HCM va primi vizita formaţiei Pandurii Tg. Jiu, în prima etapă a noii ediţii a Ligii Naţionale.

„Suntem campionii României şi bineînţeles că nu ne putem gândi decât la un nou titlu naţional şi la o nouă Cupă a României. Am ratat şansa de a evolua în Liga Campionilor, dar apoi a venit repede satisfacţia câştigării Supercupei României. Consider că avem prima şansă şi în acest an, chiar dacă şi celelalte formaţii s-au întărit. Am câştigat în omogenitate, au revenit la echipă doi jucători care cunosc modul în care se lucrează la Constanţa, astfel că doar de noi va depinde să obţinem noi trofee. În plus, chiar dacă sistemul competiţional s-a modificat şi se vor juca mult mai multe partide, există avantajul că în cupele europene vom evolua tot la Constanţa”, a declarat portarul Mihai Popescu.

PROBLEME DE LOT. Pentru meciul de duminică, antrenorul principal Zvonko Sundovski se confruntă cu unele probleme de efectiv. Dacă muntenegreanul Aleksandr Adzic este suspendat până la mijlocul lunii octombrie, singurul inter dreapta din lot, Bogdan Criciotoiu, acuză dureri la gleznă după meciul cu Ştiinţa Bacău, câştigat de constănţeni cu 23-18, în Supercupa României. În plus, extrema Marius Sadoveac se resimte după meciul cu băcăuanii şi este, de asemenea, incert pentru partida de duminică.