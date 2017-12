HCM, superioară Stelei la toate capitolele

Campioana României, HCM Constanţa, a început excelent noul sezon adjudecîndu-şi, joi seară, în capitală, ediţia inaugurală a Supercupei României la capătul unei victorii mai clare decît o întrevede scorul final (32-30) în faţa Stelei. “Prima impresie contează întotdeauna. Se va vorbi mult timp despre HCM Constanţa. Ediţiile Supercupei ce vor urma vor cădea în umbra ediţiei inaugurale pentru că întotdeauna va conta prima cîştigătoare”, avea să declare după joc Radu Voina, antrenorul principal al Stelei. HCM a fost superioară Stelei la toate capitolele, iar acest lucru a fost recunoscut inclusiv de adversari. Cei mai buni jucători ai finalei au fost Laurenţiu Toma şi Mihai Popescu, însă cele 11 goluri ale extremei constănţene i-au impresionat mai mult pe organizatori, care l-au declarat pe Toma jucătorul partidei. “Meritul este al întregii echipe, pentru că datorită colegilor, am înscris 11 goluri. N-am mai jucat fiecare după capul lui. Am arătat cu adevărat ca o echipă puternică. Steaua probabil ne-a subestimat şi a crezut că nu mai sîntem puternici, dar noi am demonstrat contrariul”, a afirmat Toma. Mihai Popescu a început ca rezervă meciul cu Steaua, dar a primit şansa pe care şi-o dorea şi a fost introdus în joc spre finalul primei reprize. Cu 18 intervenţii salvatoare strînse pînă la final, multe în situaţie de unu la unu cu adversarii, Popescu şi-a năucit adversarii şi a contribuit decisiv la aducerea Supercupei la Constanţa. “A fost tensiune mare. Mi-am dorit mult să joc şi să cîştig, mai ales că am văzut atît de mulţi suporteri veniţi de la Constanţa. Am cîştigat o luptă, însă nu şi războiul, astfel că vrem şi campionatul”, a declarat imediat după joc Mihai Popescu. Aproape 200 de suporteri constănţeni şi-au încurajat favoriţii în capitală. Pentru ataşamentul manifestat încă o dată, dar şi pentru modul în care şi-au încurajat favoriţii pe întreaga durată a partidei, suporterii au reuşit să smulgă o promisiune importantă din partea directorului executiv Nurhan Ali. “Au fost fantastici. Au dominat clar galeria Stelei, aşa cum şi echipa noastră a dominat echipa Stelei în teren. Le mulţumesc că au fost alături de noi şi le promit că marea majoritate dintre ei va fi alături de echipă în primul meci din Liga Campionilor, cu Hammarby, din deplasare”, a declarat Nurhan Ali. Unul dintre cei mai trişti jucători era, la finalul partidei, ex-constănţeanul Marius Stavrositu. Plecat în vară la Steaua, Stavrositu, autor a patru goluri, nu şi-a putut purta noua echipă spre victorie, însă a apreciat justeţea succesului constănţean. “Am pierdut pentru că am meritat. Îmi pare rău pentru că a fost singurul meci mai prost după perioada de pregătire. Mi-a fost greu să evoluez împotriva foştilor colegi. Rezultatul de azi nu spune mare lucru în perspectiva noii ediţii de campionat”, a completat Stavrositu.