HighSchool Fest îşi premiază, astăzi, câştigătorii

Mai multe trupe liceene au deschis, miercuri seară, în clubul Doors, cea de-a III-a ediţie a HighSchool Fest printr-un recital live ce a durat mai multe ore. Patru dintre formaţiile participante la proiectul HighSchool Band (H.S.B) au urcat pe scenă în faţa publicului şi a juriului, urmând ca în această seară, după ora 17.00, să evolueze pe aceeaşi scenă alte patru trupe înscrise în competiţie. Câştigătorii acestei ediţii a HighSchool Fest vor cânta, mâine seară, în deschiderea concertului trupei Zero. Juriul acestei competiţii este format din DJ-ii de radio Vali Crângaşu şi Elena Mergeani, reprezentanta clubului, Ana Florentina Simion şi basistul constănţean Tibi Duţu.

Proiectul HighSchool Band este iniţiat de Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare şi a fost demarat la începutul lunii iunie 2011. Coordonator este muzicianul Mihai Ursu, sprijinit de percuţionistul Emil Tănase, profesorul de chitară Viorel Teodoroiu şi trainerul de voce Eugen Brudaru, solistul vocal al trupei White Walls.

ÎNCURAJĂRI PENTRU „GENERAŢIA DE MÂINE A ROCK-ULUI CONSTĂNŢEAN” Seara de miercuri a aliniat la start patru dintre cele opt formaţii participante, Trupa 9, Vector Director, South River şi The Take Off. Unul dintre iniţiatorii proiectului şi directorul executiv al Grupului pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare, Valentin Coman, a deschis seara cu încurajări pentru „generaţia de mâine a rock-ului constănţean”, exprimându-şi mulţumirea faţă de amploarea căpătată de acest proiect „căruia, la început, nu i s-a dat nicio şansă”. Prima formaţie care a urcat pe scenă, după îndelungi probe de sunet şi repetiţii, a fost Trupa 9, urmată de Vector Director, South River şi The Take Off. Publicul, format în majoritate din elevi ai liceelor constănţene, s-a distrat, a dansat şi i-a încurajat pe tinerii care au încercat să îşi demonstreze aptitudinile muzicale, interpretând cover-uri celebre ale unor trupe precum Placebo, Gorillaz sau The Corrs.

„Sunt înscrise multe trupe în concurs şi toţi cei care urcă pe scenă la HighSchool Fest sunt tineri telentaţi şi devotaţi muzicii, astfel că oricine poate câştiga. Din acest motiv, nu avem prea mari aşteptări, dar ne bucurăm, în primul rând, să cântăm în faţa publicului şi să ne simţim bine. Ar fi o onoare să deschidem concertul trupei Zero şi cred că şi ceilalţi participanţi au aceeaşi părere... le dorim succes tuturor!”, a declarat unul dintre elevii participanţi la concurs şi chitarist al Trupei 9, Răzvan Cristian Dugheană.

Sub deviza „Fiecare generaţie îşi merită muzica ei”, organizatorii de la HighSchool Band îşi propun să atragă cât mai mulţi tineri spre muzica live pentru diverse proiecte artistice. „Încercăm să îi aducem pe tineri aproape de muzică şi de activităţi constructive. Acesta este doar începutul, pentru că pe viitor vom organiza noi manifestări cu şi pentru liceeni, dar şi tineri de perspectivă, în general. Aceşti elevi vor deschide numeroase concerte ale unor mari artişti care vin să cânte la Constanţa şi se vor dezvolta combinând utilul cu plăcutul, având susţinerea noastră. Rezultatele juriului din etapa de miercuri sunt sigilate în plic, pentru că deznodământul va fi aflat în această seară, după reprezentaţiile celorlalte patru formaţii: Himera, No Paradise, Words on Sand şi 13 Cuvinte”, a declarat coordonatorul proiectului H.S.B, Emil Tănase.