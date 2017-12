Horia Tecău se pregăteşte pentru noul sezon ATP

După un an cu suişuri şi coborâşuri, în care a câştigat trei turnee ATP de dublu, la Beijing (China), s’Hertogenbosch (Olanda) şi Bucureşti, alături de belarusul Max Mirnîi, şi a ratat “la mustaţă” o nouă prezenţă la Turneul Campionilor de la Londra, Horia Tecău îşi încarcă bateriile pentru un sezon plin de provocări. Tenismanul constănţean a efectuat un scurt cantonament la Poiana Braşov, alături de Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Marius Copil, iar din această săptămână s-a mutat în Bucureşti, unde-şi va continua antrenamentele timp de două săptămâni. Ieri, a venit pentru câteva ore la Constanţa, unde sâmbăta viitoare, 7 decembrie, va organiza, la Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, un eveniment dedicat în exclusivitate micilor iubitori ai tenisului, la care vor fi şi câţiva invitaţi-surpriză. Duminică, 8 decembrie, sportivul în vârstă de 28 de ani va pleca la Miami, unde va începe pregătirea alături de noul său partener de dublu, Jean-Julien Rojer.

„A fost un an în care am învăţat foarte multe. Am jucat cu Robert Lindstedt trei sezoane şi mi-aş fi dorit să fac pereche şi cu Max Mirnîi tot atât, dar el se află la final de carieră. De aceea, am optat pentru un partener mai tânăr şi mai motivat, astfel că în 2014 voi juca alături de olandezul Jean-Julien Rojer. Ne cunoaştem de foarte mulţi ani, pentru că, deşi este originar din Antilele Olandeze, locuieşte, ca şi mine, la Miami. Am fost adversari pe vremea când încă mai jucam la simplu şi pot spune că avem o relaţie apropiată. Chiar suntem prieteni şi între noi este o bună comunicare, ceea ce ne va ajuta pe teren. Rojer este un jucător talentat, rapid şi căruia îi place să-şi petreacă mult timp pe terenul de tenis. Avem nevoie de o perioadă de pregătire foarte bună, în care să ne spunem toate secretele din jocul nostru, pentru a compensa faptul că nu am jucat niciodată împreună la dublu. Obiectivul nostru este să ne înţelegem cât mai bine pe teren, ţinta mai îndepărtată fiind câştigarea unui turneu de Mare Şlem”, a spus Tecău.

Rezultatele obţinute în ultimii ani de Horia Tecău şi Simona Halep au făcut ca oraşul de la ţărmul mării să se transforme în capitala tenisului românesc. „Simona Halep a avut un an incredibil, în care a muncit mult şi a obţinut performanţe extraordinare. Merită titlul de cel mai bun sportiv român al anului 2013. După ultimele rezultate, cred că balanţa tenisului românesc s-a înclinat spre Constanţa, de unde au plecat în trecut şi alţi tenismeni importanţi, Andrei Pavel şi George Cosac”, a declarat Tecău.