Ieșim în stradă dacă salariul minim nu creşte aşa cum a propus Guvernul PSD

16:25:05 / 14 Noiembrie 2019

EL NU VREA NICI O MARE MARILE DE SALARIU !!!

Ba Hossule , ești așa de prost , Tu nu te-ai prins că ce-i care l-au votat pe WC JOHANIS SI PDL PNL CIUMA ROȘIE nu vor nici o mărire de salariu s-au pensie !!!?....Eu vor numi sa sugă pla lui ORBAN .!...A fost un vot anti PSD.. PARTIDUL , SINGURUL PARTID CARE CE A PROMIS IN CAMPANIA ELECTORALĂ A SI FĂCUT...SI DE ASTA A FOST DAT JOS GUVERNUL DANCILA ..Pai nu se mai putea !!!..Ba ăștia chiar puneau în aplicare programul de guvernare..Noi PDL PNL CIUMA ROȘIE și WC JOHANIS am tot spus de trei ani de zile că nu mai sânt BANII PT SALARII SI PENSII..Da PSD a tot dat ..Și nu sa împrumutat cum sa împrumutat PDL PNL CIUMA ROȘIE in 2009 cu 20 de miliarde de euro ci doar 11 Miliarde cu 9 mai puțin că Noi !!!!!Care totuși am tăiat salariile și pensiile românilor !!!!