În caz de recesiune, deficitul bugetar va fi de minimum 3% din PIB

După primele trei zile de negociere, din 14 zile cît durează sejurul delegaţiei FMI la Bucureşti pentru discuţii privind eventualul acord de finanţare externă pentru România, s-au conturat două premise pentru scenariul împrumutului. \"Există mai multe variante de lucru ce sînt negociate cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional în aceste zile. Una dintre variantele pe care le discutăm este cea în care economia României va scădea în acest an cu 1% şi atunci putem discuta de un deficit bugetar de 3 - 3,5% (din produsul intern brut - n.r..). Mai există varianta în care economia din ţara noastră va înregistra o creştere economică de 0,5% şi atunci există varianta unui deficit bugetar de 2% din PIB\", au precizat surse guvernamentale. Reprezentanţii Guvernului au adăugat că România va trebui să reducă drastic cheltuielile din acest an, în oricare dintre variantele negociate cu reprezentanţii FMI. Reamintim că o misiune a FMI este prezentă în ţara noastră, în perioada 11 - 25 martie, ca să discute despre un pachet multilateral de finanţare, la care mai iau parte Uniunea Europeană (UE) şi Banca Mondială (BM). Joia trecută, reprezentanţii FMI, cei ai Comisei Europene şi ai BM s-au întîlnit cu ministrul Finaţelor, Gheorghe Pogea, care a declarat la sfîrşitul discuţiilor că România ia în calcul o creştere economică între -1% şi +1,5% pentru acest an. Surse oficiale au declarat că FMI ar fi de acord cu adîncirea deficitului comercial al României în 2009, fără să precizeze condiţiile puse de reprezentanţii Fondului pentru acceptarea acestei măsuri. De remarcat că bugetul României pe 2009 este construit pe o creştere economică de 2,5%, caz în care PIB-ul ar trebui să ajungă la 579 miliarde lei (144,8 miliarde euro). Deficitul bugetar luat în calcul de Guvern pentru 2009 este de 2% din PIB, veniturile prevăzute la buget fiind de 33,5% din PIB, iar cheltuielile de 35,5% din PIB. Preşedintele Grupului de Economie Aplicată, Liviu Voinea, a declarat săptămîna trecută că dacă am fi realişti deficitul bugetar pe 2009 va depăşi 7%: \"Acum, cînd creşterea economică va fi mult sub aşteptări, este evident că deficitul va sări la peste 7%”.