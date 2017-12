În spatele gratiilor după ce a tîlhărit un copil şi o femeie

Magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pe numele unui tînăr în vîrstă de 24 de ani, din Constanţa, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de tîlhărie. Potrivit anchetatorilor, sîmbăta trecută, Cristian Munteanu a smuls în plină stradă de la gîtul unei tinere un lănţişor de aur pe care ulterior l-a vîndut la o casă de amanet. Atacul s-a petrecut în zona Gării Constanţa şi, pentru că nu a fost prins, Munteanu s-a hotărît să acţioneze din nou. A doua „lovitură” a avut loc luni seară, pe Aleea Topolog, în scara unui bloc, de această dată victimă căzînd un băiat de numai patru ani. „Eram în faţa imobilului respectiv şi l-am văzut pe băiatul ăsta venind spre mine, împreună cu o fată şi încă un puşti. Am aşteptat ca cei trei să intre în bloc, m-am dus după ei şi cînd să urce treptele, m-am apropiat de copil şi i-am smuls de la gît lănţişorul din aur, după care am luat-o la fugă”, a povestit Munteanu. Individul a fost prins chiar de tatăl copilului tîlhărit, care l-a descoperit pe hoţ în faţa unei case de amanet, l-a urcat în maşină şi l-a dus la Secţia 4 Poliţie.