În teorie, colegul de dosar al fostului şef al ANI poate fi arestat preventiv

A fugit din ţară, s-a lăudat că se află sub protecţia premierului Ungariei şi că nimic nu-l poate atinge. Este vorba despre cel supranumit „deputatul fugar”, Marko Attila. Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a aprobat, ieri, cererea Parchetului de încuviinţare a reţinerii şi arestării sale preventive. ”Cu privire la reţinere au fost 17 voturi „pentru“, un vot „împotrivă“, o abţinere şi un vot nul, iar cu privire la arestare au fost 16 voturi pentru arestare, unul „împotrivă“ şi un vot nul”, a anunţat vicepreşedintele comisiei, deputatul PSD Ciprian Nica. El a mai declarat: ”Nu am reuşit să vorbim cu deputatul. Au venit în schimb reprezentanţii domniei sale, două doamne avocat. Mi-au spus în felul următor: dânsul se află în Ungaria, comunică cu Parchetul prin avocaţi şi cu avocaţii comunică prin e-mail. Are un mesaj că nu se sustrage reţinerii sau arestării, pentru că vrea să-şi dovedească nevinovăţia. Prin urmare, bănuiesc că la Parchetul de pe lângă ICCJ, atunci când se va face cererea DNA de arestare, va merge doamna avocat, însoţită de asistentă, şi îi va susţine cauza”. El a adăugat că membrii Comisiei juridice au trimis comunicarea privind discutarea în comisie a cererii DNA la grupul parlamentar, la domiciliul şi adresa de e-mail comunicate la Cameră. Procurorii DNA au cerut, săptămâna trecută, aviz pentru arestarea deputatului Marko Attila Gabor, în dosarul în care este implicat şi Horia Georgescu, el fiind suspectat de abuz în serviciu privind acordarea de despăgubiri pentru imobile supraevaluate cu aproximativ 75 de milioane de euro.