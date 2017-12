Încă un meci dificil pentru Mircea Lucescu

Miercuri seară sunt programate meciurile din etapa a 2-a a Ligii Campionilor la fotbal și în grupele A, B, C și D. De la ora 19.00, în grupa C, Galatasaray va juca în Kazahstan, cu Astana, turcii fiind favoriți în această confruntare. Celelalte întâlniri de miercuri seară vor începe la ora 21.45, în Grupa A fiind așteptat cu interes duelul dintre Şahtior și PSG, pentru antrenorul Mircea Lucescu urmând încă un examen greu, după cel ratat cu Real Madrid, „galacticii” jucând la Malmo cu gândul la al doilea succes în actuala ediție a UEFA Champions League. În grupa B, Manchester United vrea să uite cât mai repede înfrângerea de la Eindhoven, iar PSV va încerca să se impună și la Moscova. În grupa C, Atletico Madrid și Benfica Lisabona se vor duela pentru prima poziție, iar în grupa D se anunță partide pe muchie de cuțit, Borussia Monchengladbach - Manchester City și Juventus Torino - FC Sevilla.

Programul partidelor de miercuri - GRUPA A: Şahtior Doneţk - Paris Saint-Germain (în direct la Dolce Sport 1) și Malmo FF - Real Madrid (Dolce Sport 2). Clasament: 1. Real 3p (golaveraj: 4-0), 2. PSG 3p (2-0), 3. Malmo 0p (0-2), 4. Şahtior 0p (0-4).

GRUPA B: Manchester United - VfL Wolfsburg (Dolce Sport 3) și CSKA Moscova - PSV Eindhoven. Clasament: 1. PSV 3p (2-1), 2. Wolfsburg 3p (1-0), 3. Manchester United 0p (1-2), 4. CSKA 0p (0-1).

GRUPA C: FC Astana - Galatasaray Istanbul (Dolce Sport 1, ora 19.00) și Atletico Madrid - Benfica Lisabona. Clasament: 1-2. Atletico și Benfica 3p (2-0), 3-4. Galatasaray și Astana 0p (0-2).

GRUPA D: Borussia Monchengladbach - Manchester City și Juventus Torino - FC Sevilla (Dolce Sport 4). Clasament: 1. Sevilla 3p (3-0), 2. Juventus 3p (2-1), 3. Manchester City 0p (1-2), 4. Borussia 0p (0-3).

Citește și

http://www.telegrafonline.ro/barcelona-fara-messi