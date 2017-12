Încă un weekend plin cu concerte

E încă toamnă şi gradele din termometre ne-au readus aminte acest lucru în ultimele zile, iar calendarul ne permite să răsuflăm puţin mai uşuraţi, indicându-ne un sfârşit de săptămână ceva mai puţin friguros. Cu sau fără pregătiri speciale, constănţenii se reorientează spre activităţile menite să le aducă plăcere şi să le încarce bateriile pentru săptămâna următoare. Concertele şi petrecerile sunt variate, desigur, ca în fiecare weekend.

Unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România, cu un stil unic şi o înfăţişare pe scenă ce oferă garantat bună dispoziţie, Mihai Mărgineanu, cântă sâmbătă seară, la deschiderea localului Genessis Pub. El vine cu surprize şi cu buni prieteni la un eveniment ce se anunţă un adevărat „chef”, biletul la concertul său fiind de 40 de lei.

FORMAŢII AUTOHTONE DE SUCCES Unii dintre artiştii care concertează sâmbătă, în oraş, vin la malul mării în gaşcă, la fel ca şi Mărgineanu, dar găştile acestea au şi o altă denumire… de trupă sau formaţie. Legendarii timişoreni de la Cargo concertează în clubul Phoenix, sâmbătă, de la ora 21.30, trupa de rock alternativ Luna Amară îşi lansează ultimul album, intitulat „Pietre in Alb”, în Heaven’s Hell, de la ora 21.00 a aceleiaşi seri şi tot sâmbătă, Şuie Paparude, VRT şi Rammon fac show, de la ora 22.00, în clubul Motor.

ARTIŞTI CU STILURI DIFERITE Unul dintre cele mai răsunătoare nume din show-biz-ul autohton este, fără îndoială, cel al lui Smiley, artist care va veni la Constanţa însoţit de „Dream Girl” (ultimul single), în clubul Crush, pentru concertul programat în aceeaşi seară de sâmbătă.

Pe lângă binecunoscutul Smiley, cei care preferă sunetul instrumentelor muzicale cu „personalitate” au ocazia să participe la un concert live de saxofon cu artistul Dax - The Man With The Sax, în localul Genessis Cafe. Concertul instrumentistului este programat sâmbătă seară, de la ora 22.00, iar un bilet costă 25 de lei.

Este deja penultimul weekend de noiembrie şi abundenţa de concerte va „bate” puţin în retragere, lăsând locul evenimentelor cu mult aşteptata tematică de... sărbători. Până atunci, însă, tinerii au liber la distracţia obişnuită din extrasezon.