Incineratorul din port nu are autorizaţie de mediu

Directorul general al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa (APMC), Mircea Banias, a prezentat, ieri, în cadrul conferinţei de presă de sfîrşit de an, şi nerealizările instituţiei pe care o conduce. Astfel, după ce de Ziua Internaţională a Mării Negre a plimbat-o pe ministreasa Mediului, Sulfina Barbu, pe la incineratorul din Portul Constanţa şi s-au lăudat cu probe la cald ale instalaţiei, Mircea Banias a trecut acest proiect la nerealizări. "Incineratorul a fost închiriat unei societăţi care are ceva probleme cu obţinerea autorizaţiei de mediu", a declarat directorul general al APMC. Proiectul în cadrul căruia a fost construit acest incinerator, „Managementul deşeurilor în Portul Constanţa“, a fost demarat de fosta conducere a APMC şi include mai multe componente: un incinerator, o nouă rampă ecologică, o navă de colectare reziduuri, o staţie de tratare ape uzate şi o staţie de tratare levigat (ultimele două fiind în curs de execuţie cu posibilitate de finalizare în luna octombrie a anului viitor). Incineratorul are o capacitate de ardere de 300 kg/oră în regim de lucru de opt ore/zi, respectiv 432 de tone/an. Acest obiectiv va incinera deşeurile sanitare provenite de la spitalele din municipiul Constanţa, Portul Constanţa, precum şi de la orice alte unităţi sanitare din judeţ, în funcţie de contractele încheiate de operator, precum şi deşeurile provenite de la nave şi considerate a fi periculoase.

Mircea Banias a mai menţionat la capitolul nerealizări proiectele pe care ar fi dorit să le demareze încă de anul acesta, dar nu a reuşit. Unul dintre aceste proiecte este "Dezvoltarea capacităţii feroviare în Portul Constanţa". "În prezent, pentru a scoate un container din port, un agent economic are de aşteptat cîteva zile. Acest timp de aşteptare este mult prea lung şi trebuie făcut ceva în acest sens", a declarat Banias.