Inna, live la Maritimo!

Cântăreaţa Inna, cea mai de succes artistă din România, descrisă de presa internaţională ca fiind un adevărat fenomen, se întoarce acasă şi se va întâlni cu fanii constănţeni, în weekend, la Maritimo Shopping Center. Beneficiind de o scenotehnică deosebită, cu efecte cromatice, video şi audio spectaculoase, concertul incendiar al celei care a revoluţionat muzica dance va avea loc sâmbătă, începând cu ora 18.00, în zona Info Desk. Intrarea este gratuită. După concert, Inna va rămâne la dispoziţia fanilor, pentru o sesiune de autografe. Evenimentul este inclus în cadrul Festivalului Reducerilor din weekend-ul 17-19 ianuarie.

PRIMUL CONCERT OFICIAL LA CONSTANŢA Acesta este primul mare concert pe care Inna îl susţine la Constanţa. Bruneta este recunoscută pentru atmosfera pe care o realizează la concertele din întreaga lume, vest-europenii şi sud-americanii considerând-o o adevărată regină a muzicii dance. Cu o impresionantă listă de hituri şi premii, precum şi fani în toate colţurile lumii, Inna este, momentan, unul dintre cele mai puternice branduri româneşti şi un vector important de imagine a României în faţa a milioane de tineri de pe cinci continente unde, la reprezentaţiile sale, artista umple cluburile, sălile şi stadioanele.

HIT DUPĂ HIT Inna, pe numele său adevărat Alexandra Elena Apostoleanu, este constănţeancă şi are 26 de ani. A început să ia lecţii de canto de la vârsta de opt ani. Spre sfârşitul anului 2007, Inna s-a înţeles cu băieţii de la Play&Win, colaborarea lor schimbând istoria muzicii dance în România. Popularitatea şi impactul primului său single, „Hot”, i-au adus Discul de Platină. Până în 2010, „Hot” cucerise Rusia, Polonia, Bulgaria, Serbia, Slovacia, Grecia, Belgia, Franţa şi Olanda şi a ajuns pe prima poziţie în Dance Charts, în Marea Britanie. Hitul „Amazing” a intrat direct în topuri, iar celelalte melodii ale sale de pe primul album, „Love”, au devenit hituri la fel de repede.

Anul 2011 i-a adus solistei numeroase premii şi nominalizări, inclusiv cea la MTV European Music Awards - The European Border Breakers Award, pentru succesul său internaţional, precum şi discuri de aur, în faţa a peste 17.000 de oameni, pe scena de la festivalul Starfloor Paris, în Franţa. Acolo, Inna a cântat pe aceeaşi scenă cu Kylie Minogue, Bob Sinclar, Taio Cruz, Kelly Rowland şi Kat Deluna. Mai mult, 2011 a venit cu un nou album, „I Am the Club Rocker”, scos în septembrie, şi un turneu internaţional de proporţii, care a inclus Mexic şi SUA.

CAMPANIE CU SUCCES RĂSUNĂTOR Pe 25 noiembrie 2011, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, Inna a lansat cel de-al patrulea single de pe „I Am the Club Rocker”, „Endless”, o piesă pentru femeile de pretutindeni. Cu un mesaj extrem de puternic, „Your Voice matters! No violence. No endless pain”, melodia devine imnul campaniei sociale „Bring The Sun In My Life”, celebrând protejarea femeilor de pretutindeni.

ARE LUMEA LA PICIOARE Până la sfârşitul anului, Inna a introdus un nou concept de performanţă live, „Rock The Roof”, în care cântă, alături de trupa The Marker, pe acoperişurile unor clădiri din marile oraşe ale lumii. Primul sezon a fost lansat pe 1 Decembrie, la Bucureşti, pentru a celebra Ziua Naţională a României, dar a atras atenţia şi aprecierea fanilor din toată lumea, transformând evenimentul naţional într-unul internaţional. În 2012, Inna, alături de trupa sa, a cântat live pe acoperişurile celor mai înalte clădiri din metropolele lumii, în Paris, Mexico City, Londra şi Istanbul, adunând peste 12.000.000 de vizualizări pe pagina sa de YouTube. 2012 aduce şi hitul „Caliente”, prima melodie compusă de Inna, scrisă în engleză şi în spaniolă - „Crazy Sexy Wild” şi mai apoi piesa „INNdiA”, un alt succes ce intră pe prima poziţie în Turkey's Top 100 Charts şi pe a zecea poziţie în Romanian Top 100. Pe 1 martie 2013, Inna a scos cel de-al treilea album, „Party Never Ends”.