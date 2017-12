Inspectorii generali şcolari judeţeni vor fi evaluaţi în această vară

Chiar dacă noii oficiali ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului au anunţat că modificările intervenite pe scena politică românească nu vor afecta sistemul educaţional, şefii inspectoratelor şcolare judeţene vor fi evaluaţi chiar în această vară de ministrul Cristian Adomniţei. Decizia face trimitere clară la inspectorii şcolari din tabăra Partidului Democrat, mai ales că Adomniţei a declarat că demisia acestora este "o obligaţie morală". Potrivit ministrului Cristian Adomniţei, evaluarea a fost programată să se desfăşoare peste două luni, pentru a nu perturba buna organizare a concursurilor de titularizare pentru profesori, a testelor naţionale şi a bacalaureatului pentru elevi. "Nu am declarat nicăieri că voi schimba inspectorii generali care nu sînt membri PNL. Voi evalua cum s-au ţinut de treabă toţi colegii mei din judeţe. Eu am un stil: sînt un om căruia nu-i poţi vinde poveşti. Mă interesează rezultatul concret, cînd îl facem şi cît mă costă. Nu poţi să-mi spui o filosofie frumoasă, pentru că nu mă interesează. Trebuie să fie profesionişti, să-i văd activi, să se implice, să vină să-mi solicite zilnic să facem un lucru", a declarat Adomniţei. Ministrul a afirmat că nu ştie cîţi inspectori şcolari generali sînt liberali şi a precizat că unul dintre aceştia l-a dezamăgit, dar nu l-a nominalizat."Am fost într-un judeţ în care inspector general era un membru PNL şi parcă m-am reîntors în comunism, vă dau cuvîntul meu de onoare, şi nu am ezitat să-i comunic acest lucru", a încheiat Adomniţei.