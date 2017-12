Invazie de miriapode

Localitatea Satu Nou, comuna Mircea Vodă, a fost invadată, săptămîna trecută, de mii de vietăţi care se aseamănă foarte mult cu nişte viermi, dar care au fost identificate de către specialişti drept o specie de miriapode vegetariene. Vietăţile au corpul cilindric, o lungime de cîţiva centimetri şi sînt de culoare închisă. Potrivit spuselor localnicilor, miriapodele se adăpostesc pe timpul zilei în pămînt sau prin locurile ferite de lumină şi ies la iveală numai pe timpul nopţii. "Am fost sesizat de cetăţenii care locuiesc la periferia localităţii Satu Nou de exeistenţa acestor miriapode, dar pînă nu am văzut, nu am putut să cred că pot fi atît de multe. La sfîrşitul săptămînii trecute am angajat o societatea specializată, care a făcut deratizarea străzilor şi a gospodăriilor localnicilor. Să sperăm că vom reuşi să-i scăpăm pe oamenii din Satu Nou de aceste vietăţi. În primă fază vom încerca să stabilim care a fost cauza care a declanşat invazia. În plus, în zilele următoare vom continua campania de deratizare în tot perimetrul satului şi, în special, în livada din apropiere. Deratizarea a fost realizată cu o substanţă cu grad patru de toxicitate, care ne-a fost indicată de către biologul Autorităţii de Sănătate Publică", a declarat primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. El a adăugat că substanţa nu prezintă pericol nici pentru oameni şi nici pentru animale. Primarul a mai spus că, pentru a se asigura că miriapodele vor fi exterminate, are în vedere ararea terenului din perimetrul satului şi deratizarea acestuia cu o substanţă chimică mai concentrată, sub îndrumarea specialiştilor.

La rîndul lor, localnicii spun că miriapodele au intrat şi în case şi au reuşit să-i îngrozească pe toţi. "Am un nepoţel de şapte luni şi vreau să vă spun că am găsit viermi şi pe copil. Văd că de cînd au dat cu substanţa chimică, au început să dispară", a spus Nicolae Mitu. Oamenii susţin că miriapodele se strîng în locurile umede şi că miros foarte urît atunci cînd sînt strivite. "Viermii apar seara, în locurile cu lumină. Ies de sub pietre, din garduri sau din temelia casei. Au intrat şi în casă. Un vecin, care are trei copii acasă, a ajuns la Spitalul de Urgenţă pentru că i-a intrat un vierme în ureche. Nu mai ştim ce să le facem", a spus Stana Vasile. Spusele femeiii au fost confirmate şi de alţi vecini, care au adăugat că nu au mai avut de a face cu o asemenea invazie. Ei spun că trăiesc cu frica în sîn şi că nu pot dormi noaptea. Localnicii au adăugat că înainte să fie realizată deratizarea, numărul miriapodelor care invadaseră satul era de ordinul miilor. "Le adunam cu mătura şi le puneam în găleţi. Mă îmbolnăveam numai cînd le vedeam. Eu am crezut că sînt şerpi, pentru că nu am mai văzut asemenea viermi niciodată", a povestit Doiniţa Stelian. Ea a mai spus că miriapodele nu au provocat pagube în gospodării.

Potrivit specialiştilor, miriapodele sînt artropode al căror corp este compus din segmente numeroase, asemănătoare cu ale viermilor inelaţi. De fiecare segment al trunchiului unei miriapode se află prinse cîte una sau două perechi de picioare. Specialiştii afirmă că se cunosc specii care au 179 de perechi de picioare, de aici provenind şi denumirea clasei. Miriapodele vegetariene, nefiind obligate să urmărească şi să atace prada, au picioarele foarte scurte, ceea ce le face să se deplaseze încet, tîrîndu-se, iar atunci cînd sînt în pericol, corpul lor cilindric se răsuceşte în spirală orizontală. Directorul Direcţiei Fitosanitare Constanţa, Gheorghe Pascu, a declarat că apariţia acestui tip de miriapode este provocată de resturile vegetale aflate în putrefacţie. El a precizat că vietăţile nu sînt un pericol pentru sănătatea publică, provocînd doar disconfort.