Iohannis, o dezamăgire pentru Ana Diaconu

09:10:27 / 01 Decembrie 2014

fara

pustoaico tu ai sange de vipera. pana acum cateva saptamani mazare cu nicusor reprezentau neamul romanesc pentru ca dadeau pachete cu pui alterati unor pensionari. o multime de pensionari au dreptul sa se plimbe cu autobuzele in mod gratuit iar salariati pe care psd-ul ii plateste cu 700 net nu beneficiaza de nimic.studentii cu care constanta vrea sa devina un oras universitar sau elevii care promit sa devina viitorul orasului nu primesc nimic. dar ei nu conteaza pentru democratia impusa de mazare si nicusor. acum ca noi am ales pe cineva care sa ne trezeasca din coma indusa de jigodiile comuniste nu-ti convine. asa este in democratie vrei nu vrei te supui majoritatii