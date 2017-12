Ionuţ Budişteanu, printre cei mai influenţi tineri din lume în 2013

Ionuţ Budişteanu, tânărul în vârstă de 19 ani care a câştigat în acest an marele premiu de 75.000 de dolari la concursul Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) din SUA, a fost inclus în topul celor mai influenţi 16 tineri ai anului, potrivit unui clasament realizat de publicaţia americană „Time“. Topul cuprinde personalităţi tinere cunoscute pentru reuşitele lor în diferite domenii, de la literatură, ştiinţă, activism şi modă, la sport şi entertainment. Ionuţ Budişteanu, originar din Râmnicu Vâlcea, a fost nominalizat pe locul al nouălea în acest top, pentru creaţia care i-a adus locul întâi la competiţia Intel International Science and Engineering Fair, desfăşurată în Phoenix, SUA, în luna mai a acestui an: o maşină low-cost care nu are nevoie de şofer. "Prototipul prezintă posibilitatea de a construi vehicule cu o modalitate autonomă de conducere, fiind nevoie pentru acest proces de doar 4.000 de dolari, spre deosebire de maşina care se conduce singură concepută de Google, cu un cost de 75.000 de dolari", explică redactorii „Time“ pe site-ul publicaţiei, adăugând: "Budişteanu, elev în România, a folosit tehnologia inteligenţei artificiale şi o cameră montată pe maşină pentru a identifica benzi de circulaţie, curbe, automobile şi chiar oameni". Pe primul loc în topul realizat de revista „Time“ se află cântăreaţa din Noua Zeelandă Lorde, în vârstă de 17 ani, urmată de jucătoarea de golf Lydia-Ko, tot din Noua Zeelandă, în vârstă de 16 ani, care a obţinut mai multe premii în Ladies Professional Golf Association (LPGA). Pe locul al treilea se află britanicul Nick D'Aloisio, un adevărat talent în crearea de software. D'Aloisio a creat aplicaţia Summly, care rezumă automat conţinutul ştirilor pentru ca acestea să poată fi citite mai uşor de pe telefoane inteligente. Totodată, pe locul 6 al topului se află tânăra pakistaneză Malala Yousafzai, care a supravieţuit unei tentative de asasinare în urmă cu un an. Ea a primit prestigiosul Premiu Saharov al Parlamentului European şi a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru pace în 2013. De asemenea, printre cei mai influenţi tineri din lume, pe locul 10 se află Malia Obama, fiica preşedintelui SUA, Barack Obama.