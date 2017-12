IPJ Constanţa, zgîlţîit din temelii de un sondaj de opinie

În urmă cu aproape doi ani, un control fulger al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) descoperea o sumedenie de deficienţe în sînul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, condus de chestorul Traian Jipa. Ca urmare a constatărilor făcute la acea vreme de către corpul de control al ministrului de resort Vasile Blaga, acesta din urmă a decis schimbarea din funcţie a inspectorului şef al IPJ Constanţa. În această săptămînă, istoria pare că se repetă, pentru că o nouă echipă de control trimisă de Blaga a descins la sediul Inspectoratului constănţean, condus de această dată de cms. şef Victor Popescu. Dacă în ceea ce priveşte controlul din 2004 situaţia a fost destul de clară încă de la bun început, ţinta inspectorilor din Capitală fiind “decapitarea” chestorului Traian Jipa, de această dată, acţiunea MAI-ului se desfăşoară într-un mare secret. Curios este faptul că cei care conduc instituţiile vizate de Corpul de Control al ministrului Administraţiei şi Internelor susţin că nu ar cunoaşte scopul acestor verificări, declaraţiile lor fiind mai mult decît evazive.

Un singur control, mai multe variante

Primii doi inspectori ai MAI au sosit la sediul IPJ Constanţa, luni, iar a doua zi, restul de pînă la 20 au luat cu asalt birourile poliţiştilor. Şeful IPJ Constanţa, cms şef Victor Popescu, susţine că ar fi vorba de un control tematic care vizează managementul a trei sub unităţi, respectiv Poliţiile din Mangalia, Medgidia şi a Municipiului Constanţa. Afirmaţiile inspectorului şef sînt contrazise de conducerile subunităţilor enumerate mai sus. “Inspectorii se află la sediul IPJ, iar controlul vizează activitatea inspectoratului pe linie managerială. Prin sondaj, Corpul de Control a solicitat ca de la Mangalia să se prezinte la sediul IPJ mai mulţi ofiţeri, cu toate dosarele şi actele întocmite de ei pînă în prezent. De la Mangalia au solicitat în principal poliţişti de cercetare judiciară”, a declarat cms Valentin Mustăţea, adjunct al şefului Poliţiei Mangalia. Şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms şef Radu Ungureanu, are o variantă asemănătoare cu cea a lui Mustăţea, însă total diferită de a lui Popescu. Ungureanu spune că echipa de la MAI efectuează un control de fond la nivelul IPJ Constanţa, iar inspectorii vor verifica activitatea poliţiştilor constănţeni de la începutul anului şi pînă în prezent: “Începînd cu planificările de muncă, rezultatele obţinute, modul de conducere şi terminînd cu imaginea poliţiştilor percepută de constănţeni şi de cum este reflectată în presa locală, controlul vizează tot”. Afirmaţiile lui Ungureanu sînt confirmate şi de o parte din şefii posturilor de poliţie din judeţ, care spun că se aşteaptă în orice clipă să intre pe mîna inspectorilor bucureşteni.

Fătuloiu şi Blaga se contrazic

Misterul controlului este şi mai mult adîncit de declaraţiile şefului Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), chestorul principal Dan Valentin Fătuloiu, precum şi de cele ale Bioului de Relaţii cu Presa din MAI, care la rîndul lor sînt contrazise de chiar Vasile Blaga. Astfel, şeful IGPR susţine că este vorba de un control tematic care are în vedere implementarea normelor UE şi alinierea poliţiştilor constănţeni la acestea. Pe de altă parte, Biroul de Relaţii cu Presa din MAI a comunicat că ar fi vorba de un recontrol care vizeză activitatea IGPR şi are loc în mai multe inspectorate judeţene, printre care şi cel de la Constanţa. Biroul respectiv informează că acest control are în vedere climatul de siguranţă şi ordine publică, precum şi respectarea recomandărilor date de către ministrul Blaga în urmă cu şase luni, după inspecţia efectuată la IGPR. Cu toate acestea, Vasile Blaga are o părere diferită, marţi seara, el declarînd pe postul naţional de televiziune că în această săptămînă, la Constanţa se efectuază un control de fond care vizează întreaga activitate a IPJ.

Popescu, contestat de subordonaţi

În spatele misterului care învăluie controlul ministerial se pare că stau o serie de sondaje realizate de către inspectorii MAI în rîndul poliţiştilor constănţeni, precum şi unele plîngeri venite din partea acestora, dar şi a unor agenţi economici, care reclamă că ar exista unele abuzuri comise sub protecţia conducerii IPJ Constanţa. În urmă cu aproape două săptămîni, MAI a solicitat mai multor poliţişti, aleşi, mai mult sau mai puţin aleatoriu, să-şi spună părerea despre cei care se află la comanda Inspectoratului, dar şi a subunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea. Surse din poliţie spun că rezultatul acestui sondaj a scos la iveală faptul că peste 80 % dintre cei chestionaţi îl preferă ca şef pe adjunctul IPJ Constanţa, cms şef Adrian Rapotan, în timp ce doar 10% din subalterni mai au încredere în Victor Popescu, actualul inspector şef. Experienţa anilor trecuţi îi face pe şefii unor subunităţi din judeţ să fie convinşi că la finalul controlului vor cădea multe capete. Reprezentanţii MAI spun că verificările se vor încheia la sfîrşitul acestei săptămîni, dar în cazul în care se vor descoperi nereguli, se va prelungi.