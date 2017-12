Ipocrizie marca ”Elena Udrea”

08:15:11 / 11 Decembrie 2014

Piei si tu,Udrea!

O pitipoanca ajutata sa fie in vazul lumii de sedusii cu bani. Nu are absolut nimic in structura ei ca om, pentru a fi numita o persoana de calitate. E acolo ca mimozele figurante de pe la emisiunile TV de doi bani,doar ca tariful cocotei asteia e baban rau de tot si se da din bani de la buget,prin diverse artificii financiare dubioase. Ar trebui evitata,pute !