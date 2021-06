Izvorul Tămăduirii, prăznuit la Mănăstirea Dervent din Constanța și la Biserica Greacă din Brăila

Creștin-ordodocșii prăznuiesc Izvorul Tămăduirii, prima mare sărbătoare după Paște.

Credincioșii au mers să se roage pentru sănătate și să ia apă sfințită.

Cele mai aglomerate lăcașuri de cult au fost azi Mănăstirea Dervent din Constanța unde a avut loc o procesiune dar și o biserică veche din Brăila.

Biserica Greacă din Brăila poartă hramul acestei sărbători dedicate Maicii Domnului și a fost ridicată în 1862. Un an mai târziu, sub altar a fost descoperit un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare.

În biserică se fac lucrări de reabilitare.

Din cauza pandemiei, nu a mai fost permis accesul credincioșilor în subsol ca până acum pentru a lua apă.

Mii de credincioși au mers și la Mănăstirea Dervent din Constanța unde s-au rugat la crucea de piatră, crescută din pământ și considerată făcătoare de minuni.

În timpul slujbei, enoriașii au și uitat de pandemie.

Sărbătoarea de azi ne vorbește despre o minune petrecută la Constantinopol. Înainte de a fi împărat, Leon cel Mare a întâlnit un orb, care i-a cerut apă. La îndemnul Fecioarei Maria, Leon i-a dat să bea apă dintr-un izvor, iar orbul s-a vindecat. Pe acel loc, împăratul Leon a ridicat o biserică cu hramul Izvorul Tămăduirii.