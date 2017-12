Jared Leto, transformarea unui vagabond în star

Cea de-a 86-a gală de decernare a premiilor Oscar a stabilit mai multe premiere, încununate cu un record de audienţă. A consemnat primele premii Oscar decernate unui regizor de culoare şi unuia sud-american, pentru Steve McQueen, respectiv Alfonso Cuaron, dar şi primele premii de interpretare pentru Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o şi Jared Leto. Acesta din urmă a fost protagonistul unui alt moment emoţionant pe scena Oscarurilor, rememorând copilăria petrecută în sărăcie lucie, alături de mama şi fratele său. Jared Leto i-a mulţumit mamei sale, Constance, pentru că, indiferent de greutăţile pe care le aveau, i-a încurajat firea artistică.

Mulţi poate că şi-ar uita cu uşurinţă originile modeste, dar Jared Leto, premiat pentru Cel mai bun rol secundar, pentru prestaţia din ”The Dallas Buyers Club”, nu se numără printre aceştia. Pe scena Oscarurilor şi-a exprimat mirarea că un copil crescut în condiţii foarte umile a ajuns un star. A făcut şi el confidenţe despre trecutul greu, din care a scăpat graţie voinţei mamei sale, o adolescentă nevoită să se retragă de la şcoală după ce a rămas gravidă cu al doilea copil, care apoi s-a văzut nevoită să îşi crească copiii singură, fiind părăsită de partenerul de viaţă. Pe când erau mici, Jared şi fratele său mai mare, Shannon, au trăit alături de mama lor aproape ca vagabonzii, fiind obligaţi să se mute des, acolo unde Constance găsea de lucru. Au trăit o perioadă alături de părinţii lui Constance, dar când nu au mai fost toleraţi, au trecut prin nu mai puţin de patru state, în încercarea mamei lor de a găsi o slujbă. La un moment dat, au stat 18 luni la Port-Au-Prince, în Haiti, iar apoi au locuit o perioadă într-o comună de hippioţi din Colorado. Cei trei erau atât de săraci încât se hrăneau numai din alimentele scoase la vânzare înainte de a expira sau folosind cupoane de reduceri şi au ajuns să locuiască la un moment dat în remorca unui camion. Cei doi fraţi, Jared şi Shannon, nu şi-au mai întâlnit niciodată tatăl biologic, Anthony Bryant, după ce acesta i-a părăsit.

Greutăţile au luat sfârşit în 1979, când Constance l-a întâlnit pe medicul oftalmolog Carl Leto, cu care s-a căsătorit şi care i-a înfiat pe băieţi. Atunci, familia s-a stabilit în McLean, statul Virginia, şi cei doi copii au ajuns să frecventeze în mod stabil şcoala şi să progreseze în aptitudinile lor artistice. Carl Leto s-a aflat printre milioanele de spectatori care au urmărit ceremonia şi a fost extrem de fericit că fiul său adoptiv a primit cea mai mare recunoaştere a talentului. Deşi pare transparent cu trecutul său, nu este foarte clar de ce Jared Leto nu l-a menţionat şi pe acesta în discursul său de mulţumire. Nu este prima dată când Jared Leto face referire la trecutul său greu. În concertul din Portugalia din cadrul turneului mondial al trupei sale, susţinut în faţa a 19.000 de oameni, Jared Leto a afirmat că aşa ceva n-ar trebui să se întâmple unor copii din Louisiana hrăniţi din cupoane de reduceri. Cert este că alături de mama şi fratele său, cu care formează trupa 30 Seconds to Mars, ajutaţi de Tomo Milicevic, s-a simţit bine şi a fost sufletul petrecerii până spre dimineaţă, probabil pentru a compensa absenţa colegului Matthew McConaughey.

OSCAR LA BUCĂTĂRIE Jared Leto, ajuns la vârsta de 42 de ani, pe care nu-i arată deloc, a fost însă şi una dintre cele mai matinale vedete surprinse de paparazzi a doua zi după Oscar. Actorul, care afirmă că aspectul tineresc i se trage de la dieta strict vegetariană pe care o are, a fost prins cumpărând un pachet de chipsuri pe bază de grăsime de pui, ceea ce îi contrazice spusele. Actorul le-a deturnat însă repede atenţia, povestind cum a reuşit să îşi deterioreze statueta Oscar. Jared Leto a ciobit postamentul statuetei, lovind-o de balustrada scărilor din reşedinţa sa, pe când o ducea să o prezinte unor prieteni. ”Poveste adevărată: Câţiva prieteni au vrut să facă poze cu premiul Oscar, aşa că am luat statueta să le-o arăt şi, în timp ce coboram scările, am reuşit să o lovesc de balustradă şi am ciobit-o puţin, pe spate. Aşa cum se spune, acum este un Oscar... muncit”, a povestit amuzat. Jared Leto s-a decis să păstreze statueta în bucătăria reşedinţei sale, printre alimente, pentru a putea să o vadă ori de câte ori vine acasă. ”Oscarul se odihneşte la mine în bucătărie, păzit de nişte unt vegetal şi de o pungă de floricele de porumb”, a declarat acesta. ”Este prima cameră în care intru când ajung acasă. Îmi las cheile, îmi scot haina şi intru în bucătărie, unde mă aşteaptă un Oscar”, a povestit actorul. La cât a răbdat de foame în copilărie, bucătăria a rămas un loc important pentru el!