J.K. Rowling va scrie o enciclopedie Harry Potter

Scriitoarea J.K. Rowling a declarat, în primul său interviu tv de la lansarea ultimului volum din seria Harry Potter, că se gîndeşte să scrie o enciclopedie despre cele şapte cărţi şi despre franciza cinematografică creată de ele. “Simt nevoia să iau o pauză de la scris”, a recunoscut autoarea britanică într-un interviu acordat postului american de televiziune NBC. “Cred că voi face probabil o enciclopedie Harry Potter. Materialul brut se află în notiţele mele. Dar nu o voi face mîine sau poimîine, pentru că vreau să iau o pauză. Vreau să nu mai public o vreme”, a adăugat scriitoarea, care intenţionează să se ocupe mai mult de cei doi copii mici pe care îi are, David Gordon, în vîrstă de 4 ani şi Mackenzie Jean, de 2 ani.

Totodată, J.K. Rowling a mărturisit că a fost deprimată după ce a terminat ultimul capitol din volumul “Harry Potter and the Deathly Hallows”, care s-a lansat pe 21 iulie. “Primele două zile au fost îngrozitoare. Aveam moralul la pămînt. Eram răvăşită. Deplîngeam pierderea acestei lumi despre care am scris atît de mult timp şi pe care am iubit-o atît de mult”, a spus scriitoarea în interviul ce a fost înregistrat marţi, la Edinburgh, Scoţia. J.K. Rowling, în vîrstă de 42 de ani, a povestit că scrierea paginilor de final din serie a obligat-o să privească în urmă, la ultimii 17 ani din viaţa sa şi să îşi aducă aminte de diverse lucruri. După o săptămînă de depresie, Rowling s-a simţit eliberată: “M-am simţit uşurată şi m-am gîndit că pot scrie tot ce vreau. Presiunea dispăruse”.