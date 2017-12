Justin Timberlake a închis Festivalul „Rock in Rio“

Artistul american Justin Timberlake a încheiat duminică, în prezenţa a peste 70.000 de spectatori, a şasea ediţie a Festivalului Internaţional „Rock in Rio Lisboa“, cu un spectacol coregrafic de pop, dans şi multe efecte speciale. Festivalul s-a desfăşurat timp de o săptămână, în parcul Bela Vista, fiind inaugurat de Robbie Williams, urmat de legendarii Rolling Stones. Prestaţiile au alternat cu rock-ul dur al celor de la Linkin Park şi cu cel indie-orchestral al trupei Arcade Fire. Publicul a admirat-o şi pe artista britanică Jessie J, care a apărut într-o ţinută albă, asortată cu pantofi cu platforme şi buzele purpurii, dansând frenetic şi interacţionând cu publicul timp de o oră şi jumătate. Artista a interpretat melodii de pe ultimul ei album, ”Alive”, precum ”It's My Party” şi ”Sexy Lady”. Însă Jessie Ellen Cornish, pe numele său real, a revenit şi la temele sale de debut din albumul ”Who Are You”, din 2011.

Dansator, compozitor, actor şi membru al fostei trupe-idol a adolescentelor 'N Sync, Justin Timberlake nu a dezamăgit. Artistul a apărut îmbrăcat în costum negru, pantofi sport albi şi vesta lui clasică, cu o garoafă în piept, începând recitalul cu un tribut adus lui Michael Jackson şi cântecelor sale, precum ”Shake Your Body”. S-a mişcat elegant, însoţit de peste zece dansatori şi instrumentişti, şi a încurajat publicul cu aplauze, i-a lăsat pe spectatori să cânte şi a emoţionat cu gama sa variată de balade, muzică soul, funky şi blues, dar mai ales mult pop. Mulţi dintre spectatori erau adolescenţi care au stat la coadă la primele ore ale după-amiezii şi care au petrecut până a doua zi în zori, cu strigăte, lacrimi şi ovaţii în onoarea primului concert al lui Justin Timbarlake în Portugalia. Artistul a interpretat piese de pe cel de-al treilea său album, intitulat ”The 20/20 Experience”, precum ”Suit & Tie”, primul single pe care l-a lansat, în ianuare 2013, împreună cu rapperul Jay-Z şi a amintit de începuturile sale solo cu ”Justified” din 2002 şi ”Future Sex/Love Sounds” din 2006. În vârstă de 33 de ani, artistul originar din Memphis a revenit pe scenă după şapte ani de absenţă, timp în care s-a ocupat de cariera de actor, filmând cu regizori reputaţi, precum David Fincher şi Clint Eastwood. Recitalul său de la „Rock in Rio“ a avut loc după o surprinzătoare revenire în studio şi înregistrarea unui album bine primit de public şi onorat cu trei premii Grammy la actuala ediţie.

Festivalul „Rock in Rio“ Lisabona 2014, care se va întoarce în Portugalia în 2016, va rămâne în memorie mai ales pentru recitalul legendarilor Rolling Stones, care au strâns un public de peste 90.000 de persoane. Viitoarea ediţie a festivalului, care a fost suspendat temporar la Madrid şi Buenos Aires, se va desfăşura în Las Vegas, în mai 2015, şi va servi ca rampă de lansare multor trupe pe teritoriul american.