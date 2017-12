Lansări editoriale şi sesiuni de autografe la Tîrgul „Kilipirim - carte, muzică şi film”

Tîrgul de discount „Kilipirim - carte, muzică şi film” se deschide oficial, astăzi, pe faleza Cazinoului din Constanţa. Constănţenii şi turiştii care au ales să îşi petreacă concediul la malul mării vor putea achiziţiona, timp de 22 de zile, cele mai recente apariţii editoriale, cinematografice şi muzicale la preţuri modice, evenimentul încheindu-se pe data de 15 august. Ediţia estivală a binecunoscutului tîrg de carte aduce la Constanţa aprox. 30.000 de cărţi, muzică şi film, cu reduceri semnificative. De asemenea, la serile culturale vor participa personalităţi de marcă ale culturii româneşti, care vor lansa sau prezenta ultimele apariţii editoriale.

După evenimentul de deschidere, publicul va putea participa, pe data de 27 iulie, cu începere de la ora 18.00, la o seară specială, dedicată cunoscutului şi îndrăgitului vrăjitor Harry Potter. Ultimul volum din seria scrisă de J.K. Rowling, „Harry Potter and the Deadly Hallows”, va fi lansat şi la Constanţa, după ce, în Statele Unite ale Americii, volumul a avut, deja, vînzări record, de 8,3 milioane de exemplare numai în primele 24 de ore de la lansarea mondială. Seara de sîmbătă este dedicată editurii „Curtea Veche”, sub egida căreia se va lansa lucrarea „La masă cu Jamie”, cu această ocazie urmînd a se prepara cîteva din reţetele prezentate în carte. Tot pe data de 28 iulie va fi lansat şi volumul „Un an la malul mării”, un roman al timpului şi locului, o savoare a momentului.

Pe data de 4 august, scriitorul Mircea Cărtărescu va lansa, la Constanţa, cartea „Orbitor. Aripa dreaptă”, iar sub egida editurii „Humanitas”, unde a apărut şi volumul lui Cărtărescu, vor fi lansate şi „Bazar bizar” de Radu Paraschivescu, „Reality Game Show” de Anca Maria Mosora şi cele mai recente titluri din colecţia „Raftul Denisei”. Pe 5 august, publicul larg este aşteptat să participe la o sesiune de autografe, face painting, o petrecere cu baloane cadou şi multe concursuri cu premii. Editura „Nemira” va lansa pe data de 11 august, la ora 18.30, volumul „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire” de Aurora Liiceanu şi Alice Năstase.