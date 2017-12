Lefuri de „doi” lei pentru salariaţii Spitalului de Urgenţă

Criza financiară cu care se confruntă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa este la un pas de a atinge apogeul. Dacă bugetul SCJU nu va fi suplimentat, salariaţii celei mai mari unităţi sanitare din judeţ riscă, de luna viitoare, să se aleagă cu lefuri reduse cu încă 30%, pe lângă reducerea de 25%, anunţă conducerea SCJU. Managerul spitalului, dr. Dan Căpăţână, trage un semnal de alarmă, precizând că dacă reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa nu vor suplimenta bugetul spitalului, situaţia va fi de-a dreptul tragică. Cel mai probabil, la final de lună, salariaţii, fie că au vechime, fie că nu, fie că au zeci de ani de pregătire în spate, fie că nu au, vor ajunge să primească lefuri de 100 sau 200 de lei, în condiţiile în care reducerea cu 25% a scăzut, oricum, serios lefurile.

INDIGNĂRI... „Este inadmisibil ca un medic cu 10 – 20 de ani de experienţă profesională, care are o răspundere uriaşă, care are în mâini vieţile oamenilor, să nu primească nici măcar echivalentul a 300 de euro”, spune, indignat, un salariat al SCJU. Şi nu este singurul care condamnă actuala politică a Sănătăţii. Cadrele medicale vor refuza să mai lucreze în condiţiile impuse. Numeroşi medici, dar şi asistenţi medicali ai SCJU, şi-au depus deja CV-urile în spitale din străinătate, merg la interviuri, pentru că, în România, în acest moment, se consideră umiliţi. „Nu se poate face medicină în aceste condiţii. O carte poate costa între 300 şi 400 de euro. Cum poate să trăiască un medic cu o leafă de mizerie, profesând într-un spital de urgenţă?”, întreabă un alt angajat. „Un medic trebuie să participe la conferinţe, congrese, simpozioane, cursuri. Un medic are nevoie de specializare continuă pentru că în permanenţă apar noutăţi în diferite specialităţi. Altfel nu avem cum să învăţăm, nu ne vom putea compara niciodată cu un coleg din străinătate. Aşa învaţă şi ei, participând la asemenea acţiuni. Nu poţi sta „închis” în spital să te perfecţionezi. N-ai cum. Trebuie să fii în permanenţă conectat la lumea medicală. Dacă nu ai bani…”, explică un alt doctor. „În loc să consultăm liniştiţi pacienţii, să-i tratăm aşa cum scrie la carte, noi stăm şi ne gândim că nu avem cu ce. Stăm şi le explicăm bolnavilor că nu avem nimic şi că trebuie să-şi cumpere totul. Avem mai multe variante de tratamente, unele mai costisitoare şi mai eficiente, altele mai puţin şi, din păcate, în multe dintre situaţii, mai puţin eficiente. Vedem fiecare ce posibilitate financiară are. Nu se poate aşa ceva. S-a ajuns într-o situaţie extrem de critică, iar guvernanţii ar trebui să intervină de urgenţă. Se vor goli spitalele. Medicina din România a ajuns bătaie de joc”, atrage atenţia un alt medic.

DUMNEZEU CU... MILA. Purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian, a confirmat criza medicamentelor şi faptul că pacienţii de la secţiile medicale, de exemplu, dar nu numai, sunt nevoiţi să cumpere ceea ce au nevoie. “Avem puţine medicamente. Pacienţii, în marea majoritate pe clinici medicale, îşi cumpără antispastice, antialgice, antibiotice, noi oferindu-le ştiinţa, glucoză şi ser fiziologic”, a mai spus dr. Florian Stoian. Trebuie menţionat că nu toţi bolnavii au bani să-şi procure tratamentele pe care medicii le recomandă, în cazul lor, Dumnezeu cu... mila. Unii mai cerşesc colegilor de salon, alţii medicilor şi asistenţilor medicali, alţii îşi urmează soarta.

SERVICII MEDICALE SUNT, BANI NU. Managerul SCJU, dr. Căpăţână, a declarat că unitatea pe care o conduce are de recuperat peste 160 de miliarde de lei vechi de la CJAS, servicii realizate peste valoarea de contract de la începutul anului, dar şi din 2009. “Noi producem servicii peste valoarea de contract în fiecare lună, servicii care nu ne sunt decontate. Dacă aş respecta valoarea de contract, ar însemna ca pe 15 să închidem spitalul şi să nu mai primim pacienţii”, a spus managerul. Cât priveşte declaraţia preşedintelui CJAS Constanţa, Daniel Learciu, făcută, nu de mult, la Prefectura Constanţa, potrivit căreia nu fondurile sunt o problemă, în opinia sa, restructurarea de la nivelul celei mai mari unităţi sanitare fiind practic inutilă, nu a fost comentată prea mult de managerul spitalului. „Eu vin cu documente concrete prin care demonstrez că nu avem bani. Repet, dacă nu se suplimentează valoarea de contract nu vom mai avea bani nici măcar de salarii, d-apoi de materiale sanitare şi medicamente”, a subliniat managerul.