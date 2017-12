Legea uceniciei mai mult blochează decît să reglementeze

Alianţa PNL-PD a elaborat, anul trecut, un proiect de lege care să reglementeze activitatea de ucenicie. Zis şi făcut. Proiectul a fost întocmit, înaintat Comisiilor de specialitate din Parlament, apoi a trecut prin cele două Camere şi gata. În programul de guvernare al Alianţei PNL-PD s-a mai bifat o lege ca fiind adoptată. Mai mult, au fost elaborate şi Normele Metodologice de aplicare ale legii. De atunci, nimeni nu a mai pomenit nimic, cu excepţia reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii care strigă “ca din gură de şarpe” că această lege nu îi ajută deloc, ci... îi blochează. “După un an de la apariţie, legea a devenit inoperabilă, iar normele de aplicare strică şi mai mult legea. Pot spune că această lege a uceniciei este blocată”, a declarat preşedintele Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Vrancea, Ion Roman, prezent la Constanţa la Forumul Naţional al Energiilor Neconvenţionale. Pe de o parte, legea dă dreptul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale să pregătească trei ucenici, însă, pe de altă parte, legea nu le dă dreptul să îi şi angajeze. Ce le rămîne de făcut? După ce termină cele 3 luni, 6 luni sau un an ori un an şi jumătate de pregătire, ucenicii nu pot fi angajaţi de cei care îi şi pregătesc, întrucît, potrivit legii, aceste categorii de persoane nu au voie să deţină angajaţi.

“IMM-urile sînt, în general, societăţi cu răspundere limitată, dar nici noi nu avem dreptul să angajăm ucenici. Avînd în vedere că 90% din întreprinderile româneşti sînt IMM-uri sau microîntreprinderi cu 2-3 asociaţi, unii avînd şi o pregătire de specialitate care ar putea să le dea dreptul să-i pregătească pe aceşti ucenici, vine această lege care dă voie doar persoanelor fizice să-i pregătească”, a adăugat Roman. Reprezentanţii IMM-urilor spun că nu înţeleg utilitatea acestei legi, pe motiv că în loc să reglementeze sectorul uceniciei, mai mult încurcă lucrurile. Potrivit lui Roman, pentru ca prevederile legii să fie respectate de IMM-uri, acestea trebuie să aibă angajat un maistru care să-i pregătească pe ucenici. “Şi acum ce să facem? Să ne apucăm să urmăm cursurile unei şcoli de maiştri pentru a ne putea lua trei ucenici? Mai mult, prin lege se acordă, de la bugetul de stat, fonduri din care să fie plătiţi ucenicii. Degeaba se dau aceşti bani dacă noi nu putem să îi luăm. Ca să respect legea, eu trebuie să mă pregătesc un an, să suport nişte cheltuieli şi toată birocraţia din România pentru a putea să pregătesc, la rîndul meu, trei ucenici. Este inadmisibil aşa ceva. Sper ca această lege să fie modificată, astfel încît să beneficieze şi ucenicii, dar şi IMM-urile, nu să producă un blocaj”, a încheiat preşedintele PIMM Vrancea.