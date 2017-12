Leul a pierdut aproape un ban în raport cu euro

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de euro cu aproape un ban pînă la 3,2574 lei/euro, în ton cu evoluţia similară a celorlalte monede din regiune, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută din prima parte a zilei, susţin dealerii. \"Leul s-a mişcat în ritm cu celelalte monede ale ţărilor emergente, iar deprecierea sa a venit ca urmare a faptului că dolarul a început să se aprecieze\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. De obicei, investitorii care cumpără dolari îşi închid o parte din plasamentele în monedele cu randament mai ridicat, dar mai riscante, din ţările emergente. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2574 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 80 de lei vechi (0,25%) faţă de euro, de la 3,2494 lei/euro, cît era marţi. Euro era cotat la prima oră la 3,2550 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, la un nivel apropiat de cel de marţi, iar ulterior leul s-a depreciat pînă la 3,27 lei/euro. Pe la jumătatea zilei, tendinţa a început să se inverseze, iar la ora 13:50 euro era cotat la 3,2550-3,2570 lei.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3562 şi 1,3628 dolari/euro, iar în jurul orei 13:40, ora României, cotaţia era de 1,3622 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 143 de lei vechi (0,60%) faţă de dolar, de la 2,3796 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3939 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,84% pe an, faţă de 6,18% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 6,66% pe an, de la 6,95% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au scăzut uşor la 5,5-6,5% pe an de la nivelul de marţi de 6-7% pe an, ca urmare a creşterii uşoare a lichidităţii din piaţă.