Leul a pierdut peste 1% în prima săptămînă din 2007

Leul a pierdut 1,05% în faţa euro în primele trei zile de tranzacţionare din acest an, de la 3,3560 la 3,3914 lei/euro, potrivit cursului afişat de banca centrală, deşi a început anul în forţă, cu o apreciere de 0,76% faţă de ultima zi a anului trecut, de la 3,3817 la 3,3560 lei/euro. Leul s-a apreciat în prima zi de tranzacţionare din 2007 de la 3,3700 pînă la 3,3370 lei/euro, atingînd cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, ca urmare a intereselor puternice ale investitorilor străini pentru leu, susţin analiştii pieţei. Moneda naţională nu a putut, însă, să se menţină la acest nivel aşa că a pierdut teren pînă la 3,3900 lei/euro. Aceasta a fost a cincea săptămînă consecutiv în care banca centrală a atras doar o parte din surplusul banilor aduşi de băncile comerciale la aceste licitaţii, restul banilor fiind retrimişi în piaţă. Banca centrală a încercat, astfel, să tempereze intrarea în ţară a valutelor străine care au dus la aprecierea rapidă a leului de la finele anului trecut, susţin bancherii.

Deprecierea leului în raport cu moneda europeană s-a mărit joi, pe fondul leilor în exces de pe piaţa interbancară, dar şi al mişcărilor similare de depreciere a monedelor ţărilor din regiune faţă de euro. Astfel, leul a pierdut 0,82% pînă la 3,3834 lei/euro faţă de ziua precedentă, după cum arată cursul oficial afişat de BNR. Surplusul de lei din piaţă a fost accentuat şi de revenirea de joi în piaţă a unui depozit de 2,2 miliarde lei atras în urmă cu o lună de banca centrală. La depozitele la o săptămînă rata dobînzilor de joi de pe piaţa interbancară erau de 3-4% pe an, iar la cele la o lună au crescut uşor la 6-7,5% pe an pentru că piaţa aştepta emisiunile de titluri anunţate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pentru luni. Ministerul de Finanţe a comunicat, joi, că va lansa, în primul trimestru din 2007, şapte emisiuni de certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat în valoare de 5,7 miliarde de lei. Leul a continuat să piardă teren în faţa euro şi vineri dimineaţă, unul dintre motive fiind şi nivelul scăzut al dobînzilor overnight de pe piaţa interbancară, respectiv de 1-3% pe an. Cursul oficial de vineri arată că leul a pierdut 0,24% faţă de ziua precedentă, pînă la 3,3914 lei/euro. Băncile au ajuns să tranzacţioneze leul, vineri la prînz, pînă la 3,4110 lei/euro, dar la acest nivel au apărut şi ordinele de vînzare de valută, iar moneda naţională a recuperat din terenul pierdut pînă la 3,3780-3,3830 lei/euro pînă la închiderea ultimei şedinţe valutare de săptămîna trecută.