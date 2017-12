Leul s-a depreciat nesemnificativ

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, nesemnificativ faţă de euro pînă la 3,2494 lei/euro, în ton cu evoluţia similară a celorlalte monede din regiune, în lipsa unor volume semnificative de tranzacţionare, susţin dealerii. \"Leul a avut o uşoară tendinţă de depreciere faţă de euro, la fel ca zlotul, forintul şi lira turcească, dar amplitudinea mişcărilor nu a fost foarte mare\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2494 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 2 lei vechi (0,006%) faţă de euro, de la 3,2492 lei/euro, cît era luni. Euro era cotat la prima oră la 3,2480-3,2500 lei, în deschiderea şedinţei valutare de ieri, cu aproape un ban mai mult decît luni, ulterior leul depreciindu-se uşor pînă la 3,2480-3,2530 lei/euro. În jurul orei 13:45 euro era cotat la 3,2440-3,2490 lei/euro.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,3618 la 1,3682 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3670 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 9 lei vechi (0,03%) faţă de dolar, de la 2,3787 lei/dolar, cît era luni, la 2,3796 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,18% pe an, faţă de 6,28% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 6,95% pe an, de la 7,19% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel mediu de 6-7% pe an odată cu începerea pe 24 august a unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatori.