Liam Neeson, în clubul celor mai bine plătiţi actori

La 61 de ani, actorul irlandez Liam Neeson a reuşit performanţa incredibilă să pătrundă în elita celor mai bine plătite vedete. Pentru partea a treia a seriei de mare succes „Taken”, Liam Neeson va fi plătit cu suma de 20 de milioane de dolari. În ultimii ani, Neeson a preferat să îşi trateze durerea provocată de moartea prematură a soţiei sale, Natasha Richardson, prin muncă. Nu se aştepta ca la o vârstă pe care el însuşi o consideră înaintată chiar să aibă priză la public. Rolul fostului agent CIA şi tată devotat Bryan Mills, din seria „Taken”, l-a transformat peste noapte într-unul dintre cei mai profitabili actori ai momentului.

Cariera lui Liam Neeson a avut o evoluţie relativ lentă, cu roluri care, însă, în mod constant l-au păstrat în atenţia admiratorilor şi criticilor de specialitate. A fost nominalizat la premiul Oscar pentru rolul din „Schindler\'s List / Lista lui Schindler”, în regia lui Steven Spielberg, urmând apoi apariţii în „Star Wars: Episode I - The Phantom Menace” în 1999, în „Batman Begins” şi în „Kingdom of Heaven” din 2005. Apoi a decis să dea o şansă şi unor proiecte considerate mai puţin importante, precum „Taken” în 2009, „The A-Team” în 2010 sau „Unknown” în 2011. Seria „Taken” este o producţie franceză, un proiect realizat de Luc Besson, căruia nimeni nu îi prevedea succesul planetar pe care l-a înregistrat cu primele două părţi. Astfel, Liam Neeson devine primul actor european intrat în elita vedetelor de la Hollywood care primeşte un salariu de 20 de milioane de dolari. Primul film „Taken” a fost realizat cu numai cinci milioane de dolari şi a reuşit încasări de 376 milioane de dolari în lumea întreagă. Anul trecut, al doilea lungmetraj „Taken” a avut un buget de 45 de milioane de dolari şi a avut încasări de 226 de milioane de dolari. Filmările pentru al treilea film al seriei vor începe în martie 2014, tot după un scenariu scris de Luc Besson şi Robert Mark Kamen. Proiectul nu are deocamdată regizor, dar se crede că cineastul francez Olivier Megaton va reveni în proiect după ce a regizat a doua parte.

Clubul vedetelor care au reuşit să îi convingă pe producători să primească un salariu de 20 de milioane de dolari este foarte select, format din Julia Roberts, fosta iubită a lui Liam Neeson, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Jim Carrey şi Mel Gibson. Doar Kristen Stewart, Brad Pitt, Robert Downey Jr. şi Johnny Depp pot cere un salariu mai mare de 20 de milioane de dolari, dat fiind succesul planetar al producţiilor în care au jucat până acum.