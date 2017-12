Mai multe localităţi chineze au fost rase de pe suprafaţa Pămîntului

Autorităţile chineze implicate în operaţiunile de salvare au cerut sprijin intern şi internaţional pentru a intra în posesia datelor despre cutremur colectate de sateliţi pentru a facilita operaţiunile de intervenţie din provincia Sichuan. Comisia Naţională de Intervenţie în caz de Dezastre a cerut date colectate de sateliţi referitoare la cutremurul de luni. Cererea a fost adresată Agenţiei Spaţiale Europene, Institutului American de Geofizică, Agenţiei Spaţiale Canadiene, Agenţiei Japoneze de Explorare Aerospaţială şi Organizaţiei Indiene de Cecetare a Spaţiului. Primul răspuns a venit din partea Japoniei, care a furnizat Chinei imagini preluate de sateliţi care înfăţişează regiunea afectată de cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter, care a provocat pînă în prezent de 14.866 de morţi, iar alte 14.000 de persoane sînt date dispărute.

Fotografiile din satelit au arătat o realitate crudă. Mai multe localităţi au fost rase de pe suprafaţa pămîntului în zona epicentrului puternicului cutremur. Un prim grup de paraşutişti de elită a ajuns miercuri într-o zonă extrem de inaccesibilă din sud-vestul Chinei, în apropiere de epicentru, în districtul Maoxian, la nord de Wenchuan. China a dislocat în total 100.000 poliţişti şi soldaţi pentru participarea la operaţiunile de salvare din zonele afectate de seismul de luni şi de replicile care i-au urmat, dintre care unele extrem de puternice. Peste 25.000 de persoane continuă să fie prinse sub dărîmături. O fetiţă de trei ani a fost salvată ieri, după ce a reuşit să supravieţuiască 40 de ore sub cadavrele părinţilor săi. Familia locuia în districtul Beichuan, provincia Sichuan, la circa 90 kilometri la nord-est de Wenchuan, unde a fost localizat epicentrul seismul. Fetiţa, rănită grav la picioare, a fost descoperită marţi dimineaţă, însă nu a putut fi eliberată imediat de sub dărîmături. Salvatorii au preferat să aştepte pînă au avut materialele necesare, pentru a nu agrava starea acesteia.

Corupţia şi nerespectarea standardelor în construcţia clădirilor reprezintă două dintre cauzele prăbuşirii multor clădiri în timpul unuia dintre cele mai grave cutremure din China. În timpul cutremurului s-au prăbuşit mai multe uzine, case, şcoli şi spitale în provincia Sichuan. Lucrările de consolidare costă mulţi bani şi oficiali locali de diferite niveluri sînt implicaţi. Standardele de construcţie în China sînt foarte clare, iar dacă un cutremur similiar s-ar fi produs în apropiere de Beijing, nu ar fi existat atît de multe pagube. De cele mai multe ori, constructorii chinezi sînt nevoiţi să apeleze la o serie de subcontractori locali, practică ce are drept consecinţă grăbirea lucrărilor şi utilizarea unor materiale care nu respectă standardele.

Pagubele ar putea depăşi 20 de miliarde de dolari. Seismul de 7,9 grade produs în provincia Sichuan a fost cel mai puternic seism care a afectat China în ultimii 32 de ani. Regiunea este frecvent afectată de cutremure şi cel puţin opt seisme cu magnitudinea de 7,8 grade au fost înregistrate acolo în ultimii 500 de ani. Aceasta este totodată una dintre cele mai populate regiuni. Valoarea proprietăţilor din toate regiunile provinciei Sichuan sînt estimate la circa 215 miliarde de dolari.

O epidemie provocată de un virus mortal

O nenorocire nu vine niciodată singură. Autorităţile chineze au anunţat miercuri un prim deces cauzat de un virus mortal (EV71), care ridică la 42 numărul deceselor provocate de acest virus pe întreg teritoriul ţării.Majoritatrea victimelor sînt copii. Cea mai mare parte a cazurilor mortale au fost provocate de enterovirusul EV 71. Această boală este provocată de aproape 20 de tipuri de viruşi, printre care şi EV71. Epidemia a determinat Ministerul Sănătăţii să înfiinţeze o comisie specială, condusă de ministrul Chen Zhu, pentru a coordona lupta împotriva virusului, alături de autorităţile locale.