Mamă la 14 ani

Prăpastia între generaţii creşte tot mai mult, locul cărţilor, al plimbărilor prin parc alături de prieteni şi al petrecerilor în care te ţineai timid de mînă cu unul dintre colegi, fiind luat de internet, de partide de shopping prin mall-uri şi de party-uri în cluburi sau dicoteci. Dorinţa de a te remarca în clasă prin rezultatele bune la învăţătură a fost detronată de competiţia în ceea ce priveşte vestimentaţia şi valoarea telefonului mobil, nelipsitul accesoriu al generaţiei tinere de astăzi. Această nouă generaţie sfidează toate regulile, iar adolescenţii se grăbesc să devină maturi înainte de vreme. Majoritatea adolescenţilor îşi încep viaţa sexuală de la 12 sau 13 ani, iar unele dintre tinere devin mame fără să îşi fi dorit vreodată acest lucru. Nu de puţine ori s-a întîmplat ca la Spitalul Clinic Judeţean să nască fete care nu au mai mult de 14 ani. Ele susţin că nu au ştiut că sînt însărcinate, că nu au avut bani să facă avort sau că le-a fost prea teamă să le mărturisească părinţilor. În cazul tinerelor de origine romă, situaţia stă cu totul altfel. Acestea se căsătoresc încă din copilărie şi la vîrsta adolescenţei devin mame. La Spitalul Clinic Judeţean a ajuns, ieri, o adolescentă de 14 ani care a născut o fetiţă de 2,100 kg. Fata nu ştie nici să scrie, nici să citească, deabia putînd spune cîţi ani are. “Sînt căsătorită de la 12 ani. Am devenit mamă şi abia aştept să plec acasă. Medicul mi-a făcut operaţie ca să pot naşte şi am înţeles că durează încă trei sau chiar patru zile pînă plec. Nu vreau să îmi abandonez copilul în spital. Chiar dacă nu am prea mulţi bani, o să îl cresc împreună cu soţul meu”, a povestit Banguţa Ibram. Deşi copilul s-a născut la puţin timp după miezul nopţii, tatăl copilului nu a venit în vizită la spital, deoarece, spune Banguţa, nu are bani. “O să vină în ziua în care plecăm acasă”, continuă ea. Medicii spun că starea fetiţei este în afara oricărui pericol, dar că le-a fost destul de greu să comunice cu tînăra, deoarece aceasta voia să plece acasă imediat după ce a născut. Mai mult decît atît, înainte de a intra în sala de operaţie, a început să plîngă, temîndu-se de naştere.